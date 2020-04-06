Елизавета II сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации на фоне вспышки коронавируса.

Она сравнила эпидемию с опытом Второй мировой войны и призвала граждан сохранять чувство юмора, выдержку и сочувствие к ближнему, передает BBC.

«Надеюсь, в будущем все мы сможем гордиться тем, как справились с этими трудностями», — отметила Елизавета II.

По ее словам, британцы должны верить в «лучшие дни», вопреки «тяжелым испытаниям».

По данным на утро 6 апреля в Великобритании коронавирусом заразились 47 тысяч 806 человек, умерли 4 тысячи 934. Смогли выздороветь 135.

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По инф. rosbalt.ru

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