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Елизавета II сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной
|По инф. rosbalt.ru
|06 Апреля 2020 г.
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Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации на фоне вспышки коронавируса.
Она сравнила эпидемию с опытом Второй мировой войны и призвала граждан сохранять чувство юмора, выдержку и сочувствие к ближнему, передает BBC.
«Надеюсь, в будущем все мы сможем гордиться тем, как справились с этими трудностями», — отметила Елизавета II.
По ее словам, британцы должны верить в «лучшие дни», вопреки «тяжелым испытаниям».
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