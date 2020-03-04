ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро жителю Череповца, заявившему о пытках

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 25 тысяч евро жителю Череповца Александру Малышеву. Мужчина пожаловался на пытки со стороны сотрудника ФСКН.

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Согласно сообщению на сайте суда, заявитель утверждал, что подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников местного отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, а также заявил, что расследование его жалобы на жестокое обращение было неэффективным.

В материалах дела сказано, что Малышев был задержан в 2007 году во время «контрольной закупки». Сам мужчина утверждает, что ему подбросили метамфетамин и избили. Малышев добавил, что сотрудники ведомства, угрожая избиением и изнасилованием, предложили ему участвовать в другой «контрольной закупке». Сначала мужчина согласился, но потом сбежал.

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Его задержали повторно. Сотрудник ведомства, согласно материалам ЕСПЧ, начал издеваться над ним, пытался раздеть заявителя, грозил изнасиловать его и сфотографировать, при этом продолжая избивать мужчину и требуя написать признание. Малышев обращался в прокуратуру с просьбой возбудить дело о пытках, но получал отказы.

Таким образом, ЕСПЧ счел доказанным, что заявитель подвергся «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

Согласно решению суда, Россия обязана выплатить Малышеву компенсацию морального вреда в течение трех месяцев.

Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде российских правоохранителей (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. Одним махом, как говорится, нравы в полиции (и других силовых структурах) - не исправишь. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения силовиков. А если все-таки человек стал жертвой пыток, то надо искать справедливости в Европейском суде. Благо, при рассмотрении дела там можно претендовать на максимальную объективность.



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По инф. rosbalt.ru

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