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ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро жителю Череповца, заявившему о пытках
По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2020 г.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 25 тысяч евро жителю Череповца Александру Малышеву. Мужчина пожаловался на пытки со стороны сотрудника ФСКН.

Европейский суд обязал российские власти выплатить 25 тысяч евро жителю Череповца, заявившему о пытках

Согласно сообщению на сайте суда, заявитель утверждал, что подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников местного отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, а также заявил, что расследование его жалобы на жестокое обращение было неэффективным.

В материалах дела сказано, что Малышев был задержан в 2007 году во время «контрольной закупки». Сам мужчина утверждает, что ему подбросили метамфетамин и избили. Малышев добавил, что сотрудники ведомства, угрожая избиением и изнасилованием, предложили ему участвовать в другой «контрольной закупке». Сначала мужчина согласился, но потом сбежал.

Важное по теме:

Его задержали повторно. Сотрудник ведомства, согласно материалам ЕСПЧ, начал издеваться над ним, пытался раздеть заявителя, грозил изнасиловать его и сфотографировать, при этом продолжая избивать мужчину и требуя написать признание. Малышев обращался в прокуратуру с просьбой возбудить дело о пытках, но получал отказы.

Таким образом, ЕСПЧ счел доказанным, что заявитель подвергся «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

Согласно решению суда, Россия обязана выплатить Малышеву компенсацию морального вреда в течение трех месяцев.

Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде российских правоохранителей (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. Одним махом, как говорится, нравы в полиции (и других силовых структурах) - не исправишь. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения силовиков. А если все-таки человек стал жертвой пыток, то надо искать справедливости в Европейском суде. Благо, при рассмотрении дела там можно претендовать на максимальную объективность.

А вот заголовки по теме:

По инф. rosbalt.ru

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