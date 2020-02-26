Обращаемся в ЕСПЧ: правила составления и подачи жалобы

Рассказав подробно о том, кто и в каких ситуациях может обратиться в ЕСПЧ или Европейский суд по правам человека в прошлой статье, сегодня мы более детально осветим особенности составления и подачи жалобы.
Официальные тексты
На сайте Страсбургского Суда (он же ЕСПЧ) в разделе «официальные тексты» представлен Регламент, устанавливающий четкие правила к составлению жалобы.
Она должна быть составлена на актуальном по форме бланке, образец которого представлен на сайте суда во вкладке «APPLICANTS». Весьма удобно, что скачать формуляр для заполнения можно на своем, родном языке. Однако вести переписку с представителем суда (через секретариат) можно только на английском или на французском языке. В индивидуальном порядке заявителю могут разрешить использовать русский язык. Однако при отсутствии уверенности в том, что вам предоставят такое право лучше всего обратиться к юристу, который оказывает услуги не только по составлению жалобы и по представительству в суде, но и по переводу документов. Подробную инструкцию о том, как и в какой последовательности, составлять жалобу (заполнять формуляр) можно найти в той же вкладке на сайте суда.
Заполняем правильно
Как и при составлении иных судебных документов в «шапке» обязательно указываются реквизиты сторон (заявитель и государство – в качестве ответчика), кратко описывается нарушение (действие или бездействие с которым не согласен заявитель) Конвенции, послужившее основанием для обращения в ЕСПЧ за правовой защитой.
Непременным пунктом считается подтверждение как соблюдения критериев приемлемости жалобы, так и соблюдение срока предоставленного для обращения (не более 6 месяцев с момента вынесения последнего решения суда отечественной системы) в Страсбургский Суд.
Кроме того, в жалобе следует указать, обращался ли заявитель по данному вопросу в другие международные органы и цель обращения, которой может выступать:
Признание допущенной правоохранительной системой государства, ошибки;
Получение материальной компенсации.
Приложения к жалобе
К жалобе должны быть приложены доказательства, подтверждающие позицию заявителя.
А вот в качестве них могут выступать любые документы, имеющие отношение к делу, включая судебные акты других инстанций. Весьма удобно, что переводить, сшивать или заверять их копии не обязательно.
Когда могут отказать
В принятии и соответственно в рассмотрении жалобы могут отказать, если не были соблюдены правила заполнения формуляра, за исключением обращений, связанных с нарушениями прав на жизнь или на личную неприкосновенность, а также сообщающих о пытках или о принудительном труде (рабстве). Соответственно важно отдать заполнение жалобы грамотному и опытному в этих вопросах специалисту.
Исправления и сокращения в жалобе также не допустимы. При этом если именно подобные недочеты стали основанием для отказа в принятии жалобы, то ее вернут скорей всего без указания причин.
Кроме того, основаниями для отказа могут стать:
Не указание государства, против которого подается жалоба;
Отсутствие приложений (всех вынесенных ранее отечественными судами и прочими органами решений, состоявшихся до обращения в ЕСПЧ);
Отсутствие подписи заявителя (факсимиле недопустимо);
А также пропуск срока или недостаточное обоснование приемлемости.
Стоит отметить, что поскольку возвращение жалобы не приостанавливает 6-месячный срок, предоставляемый для обращения в Европейский Суд, то устраняя недочеты можно опоздать. Соответственно лучше всего обращаться в Страсбургский Суд с заявлением задолго до окончания 6-месячного срока, заручившись помощью профессионала.
Рассмотрение жалобы в ЕСПЧ
По статистике, после прохождения подобной фильтрации, ЕСПЧ принимает к рассмотрению не больше 90% от общего числа поступивших обращений. По итогам прохождения через «фильтры» и принятия к рассмотрению, жалобы проходят сначала этап коммуникации (на котором соответствующее письмо направляется в адрес государства-ответчика) и непосредственно только после этого назначается рассмотрение, которое ведется в четком соответствии с положениями Регламента – основного процессуального документа Европейского Суда.
О рассмотрении жалобы и исполнении решения суда мы расскажем в следующий раз, завершив цикл статей про Страсбургский Суд.
Рассказав подробно о том, кто и в каких ситуациях может обратиться в ЕСПЧ или Европейский суд по правам человека в прошлой статье, сегодня мы более детально осветим особенности составления и подачи жалобы.
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