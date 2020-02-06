ЕСПЧ присудил дагестанцу 80 тысяч евро за убитую полицейскими супругу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €80 тыс. жителю Дагестана, жена которого была убита, а он ранен в ходе полицейской спецоперации.

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Согласно вердикту «ЕСПЧ постановил единогласно, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека». Российские власти обвиняются в нарушении процессуального обязательства в рамках этой статьи. Суд постановил провести эффективное расследование случившегося и возместить моральный ущерб потерпевшему в размере в €80 тыс. и €2 тыс. — на покрытие судебных издержек.

В ноябре 2006 года правоохранительные органы Дагестана проводили спецоперацию в доме Байсултанова. По их информации там скрывался главарь группы боевиков. Во время операции полицейские ранили хозяина дома и убили его жену. По версии правоохранительных органов, Байсултанов и его жена первыми открыли огонь по полицейским, в результате чего стражам правопорядка в ответ пришлось применить оружие.

В 2007 году суд Дагестана оправдал Байсултанова по обвинению в принадлежности к незаконному вооруженному формированию, а также в нападении на полицию, однако приговорил к 18 месяцам лишения свободы за незаконное владение огнестрельным оружием. Показания четырех полицейских о том, что Байсултанов и его жена открыли огонь первыми, суд признал ложными. Байсултанов также отверг и обвинения в хранении оружия.

Позже мужчина пожаловался властям на то, что полиция незаконно применила огнестрельное оружие. В июне 2009 было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто в 2013 году. Следствие установило, что заявитель и его жена первыми открыли огонь, а полиция применила огнестрельное оружие в ответ.

Европейский суд по правам человека, изучив материалы дела, не согласился с выводами следствия, отметив, что даже нет понимания, были ли Байсултанов или его супруга вооружены в момент штурма.

В поисках справедливости (особенно, когда речь идет о полицейском произволе и насилии) многие жители России надеются только на Европейский суд по правам человека. И это подтверждают данные статистики: россияне направляют в Страсбург больше всего жалоб. По мнению представителей ЕСПЧ, это свидетельствует о доверии граждан России к европейской системе защиты прав человека. Также они отмечают, что если Россия решит выйти из Совета Европы, ее граждане лишатся доступа к ЕСПЧ и это приведет к ухудшению ситуации с правами человека в России.

Напомним другие решения, вынесенные ЕСПЧ за последнее время:

Европейский суд по правам человека присудил компенсации на сумму более 12 млн рублей 11 гражданам РФ, которые пожаловались на пытки со стороны силовиков.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил €33,8 тыс. компенсации матери 19-летнего Антона Стяжкова. Молодой человек покончил с собой в 2002 году из-за дедовщины в армии.

Polit.ru

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