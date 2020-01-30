В поисках справедливости: россияне опередили всех в подаче жалоб в ЕСПЧ

В 2019 году Россия осталась абсолютным лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Российские граждане подали около 15 тысяч жалоб, что составляет 25,2% от общего количества обращений, говорится в отчете ЕСПЧ, опубликованном на сайте суда.

На втором месте оказалась Турция с 15,5% жалоб, а на третьем — Украина (14,8%). Всего в прошлом году на рассмотрении ЕСПЧ находилось всего 59,8 тыс. жалоб на нарушение прав и свобод человека.

Третий год подряд количество россиян, обратившихся в ЕСПЧ, растет — в 2018 году их было 20,9% от общего числа.

По мнению представителей ЕСПЧ, это свидетельствует о доверии граждан России к европейской системе защиты прав человека. Также они отмечают, что если Россия решит выйти из Совета Европы, ее граждане лишатся доступа к ЕСПЧ и это приведет к ухудшению ситуации с правами человека в России.

По теме: Европейский суд по правам человека присудил компенсации на сумму более 12 млн рублей 11 гражданам РФ, которые пожаловались на пытки со стороны силовиков.

Одним из последних вынесенных решений стало дело о смерти срочника из-за дедовщины. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил €33,8 тыс. компенсации матери 19-летнего Антона Стяжкова. Молодой человек покончил с собой в 2002 году.

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Чаще всего ЕСПЧ признавал нарушения прав граждан РФ на справедливый суд (1093 случая), считал доказанными пытки (994 случая), отстаивал право обратившихся на свободу и личную неприкосновенность (932).

В мае 2018 года фонд Общественный вердикт» сообщал, что с мая 1998 года, когда Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ, этот суд обязал Россию выплатить €1,95 млрд компенсаций по жалобам против РФ.

По словам замминистра юстиции, уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина, Россия выплатила лишь 10% присужденных Европейским судом компенсаций. Он отметил, что в общей сумме компенсаций €1,8 млрд (90%) составляет выплата только по делу ЮКОСа, «которое не имеет никакого отношения к защите прав простых граждан России».

Кстати, напомним: предложенные российской властью поправки в Конституцию (из-за которых сейчас довольно много споров!) - предполагает возможность отказа от обязательств по международным договорам, если они "противоречат законодательству РФ". Правозащитники тревожатся, что таким образом власть рассчитывает отказаться от выполнения решений ЕСПЧ (когда это выгодно, конечно).

Polit.ru

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