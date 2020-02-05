ЕСПЧ обязал Россию заплатить сотни тысяч евро по искам о пытках и насилии

Россия должна заплатить более 800 тыс. евро по искам о пытках и насилии. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет DW.

В суд обратились россияне, которые заявили, что сотрудники правоохранительных органов РФ добивались от них признательных показаний, пытая электротоком и угрожая изнасилованием. Кроме того, по словам истцов, полицейские душили их полиэтиленовыми пакетами, полотенцем, а также грозили применением насилия к родственникам.

Суд решил, что власти России нарушили статью Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток? и обязал выплатить 29 истцам 835 тыс. евро с учетом возмещения судебных издержек. Еще 180 тыс. евро ЕСПЧ присудил адвокатам, в квартирах или офисах которых незаконно прошли обыски.

То, что в колониях практикуется жестокое отношение к заключенным – не догадки, а страшные реалии, и достоянием общественности время от времени становятся такие случаи. Конечно, хочется надеяться, что подобное есть не во всех учреждениях. Где-то заключенные и сами могут провоцировать агрессию, но на то и работают с ними профессионалы, чтобы уметь достойно на все провокации реагировать. К сожалению, некоторые тюремщики, забывая про букву закона, «от имени государства» разными зверскими способами избивают своих «подопечных» – для профилактики, дачи показаний или имея иные цели, напрочь забывая при этом, что по ту сторону решетки тоже находятся люди. Стражи в погонах, опустившиеся до пыток, не всегда привлекаются к ответственности. Но то, что потерпевшие в итоге добиваются справедливости в ЕСПЧ, определенно радует. Хотя, по-хорошему, пыток в полиции быть вообще не должно...

А вот что можно почитать на эту непростую тему на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ