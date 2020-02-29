Детектив в квартире красноярки: хомяк мертв, но кто его кокнул?

Жительница Красноярска обнаружила в своей ванной змею и мертвого хомяка.

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Горожанка накануне вечером оставила в ванне коробку с питомцем, а когда утром вошла в санузел, увидела рядом с унитазом змею. Хомяк при этом был мертв. Семье удалось перенести змею в ванну, но красноярцы не знают, что с ней делать дальше.

Популяризатор науки Яков Колесников пояснил, что змея, которую обнаружила женщина, похожа на неядовитого маисового полоза. Он предположил, что полоз действительно мог убить грызуна, поскольку в природе такие змеи питаются мышами. Скорее всего, полоз сбежал от соседей.

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По инф. rosbalt.ru

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