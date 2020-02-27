Синицы умеют разобраться в пище… по учебному видео

Эксперимент, проведенный с двумя видами птиц, показал, что они способны запомнить плохую пищу не на собственном опыте, а после просмотра видеозаписей, где показана реакция других птиц, пробовавших эту пищу.

Птицам нередко приходится принимать решение, стоит ли им есть какой-то вид пищи или нет. Встреченные плоды или насекомые мог быть питательными, а могут оказаться горькими на вкус. Некоторые насекомые, например, божьи коровки, имеют яркие внешние признаки, позволяющие птицам запомнить несъедобную добычу. Но знание это не врожденное, каждой птице необходимо понять, о чем говорит красный цвет божьей коровки. Орнитологи заметили, что некоторые птицы способны ориентироваться при выборе пищи на наблюдения за своими сородичами.

На исследовательской станции Конневеси в Финляндии эксперименты проводились с большими синицами и лазоревками. Эти виды, как правило, кормятся вместе и имеют сходные рационы, давая хорошую возможность изучить, как птицы могут ориентироваться при выборе пищи и на представителей своего вида, и на другие виды. Предыдущее исследование показало, что большие синицы очень хорошо учатся избегать определенных продуктов, основываясь на реакции других птиц, для лазоревок таких данных собрано не было.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В эксперименте участвовали 30 больших синиц и 48 лазоревок, пойманных в окрестностях станции. Им демонстрировали видеозаписи того, как другая птица пробует миндальные хлопья, причем некоторые из хлопьев были пропитаны горьким раствором. Горькие хлопья находились в пакетах, помеченных черным крестом, обычные — в помеченных квадратом. На видеороликах было видно, как птицы (как одного, так и другого вида) начинают энергично очищать клюв и качать головой, попробовав горькие хлопья.

Затем птицам самим было предложено выбирать пищу из пакетов, помеченных крестом или квадратом. Синицы из контрольной группы, не смотревшие видеозаписи, с равной вероятностью выбирали то или иное угощение. Птицы, которым показывали видео, значительно чаще выбирали пакеты со знаком квадрата. Причем лазоревки лучше усваивали это, если им показывали видео с лазоревками, а большие синицы с равным успехом овладевали принципом выбора вне зависимости от того, наблюдали ли они за представителями своего вида или за лазоревками.

«Наблюдая за другими, птицы могут быстро и безопасно узнать, какую добычу лучше всего есть, — говорит один из авторов работы Лииса Хямяляйнен из Кембриджского университета. — Это может сократить время и энергию, затрачиваемые на попытки добыть пропитание, а также помочь избежать вредных последствий употребления в пищу токсичной добычи».

Еще истории и новости из жизни животных — по ссылке.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...