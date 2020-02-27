Почему Северная Корея не жалеет денег на белоснежных орловских скакунов?

584 302 доллара США потратила Северная Корея с 2010 по 2019 годы на покупку лошадей в России. В 2015 году сумма покупка оказалась самой значительной – 192 204 за 61 лошадь. В декабре прошлого года северокорейцы закупили десяток лошадей, потратив 75 509 долларов.

О любви северокорейских лидеров к белым лошадям известно давно. Специалист по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Артем Лукин рассказывает, что большим их любителем и знатоком был Ким Ир Сен – дед нынешнего северокорейского лидера. Ким Ир Сен в своих мемуарах посвятил целую главу любимому белому коню. Таких же в подарок от Владимира Путина получил его сын – Ким Чен Ир в 2003 году. Вручая подарок своему северокорейскому коллеге, российский президент назвал трех белых орловских рысаков лошадьми победоносных полководцев. Вероятно, по аналогии с Парадом Победы в 1945 году, который маршал Жуков принимал на белой лошади. Кстати, именно из уважения к тем лошадям, северокорейцы не разводят их потомков. В стране существует традиция: лошади для лидера должны быть только белыми, только орловской породы и только из России.

Главный судья Росипподрома Александр Лосев помнит, как в 2003 отправляли трех самых красивых рысаков в Северную Корею. Их звали Вулкан, Хрустальный и Иплом. Последний и стал любимцем Ким Чен Ира. Белоснежный конь воплощал в себе благородство, силу и непоколебимость власти. Американское информационное агентство NK News считает, что традиционно в Северной Корее полководец на таком коне демонстрирует всему миру порядок в стране и поддержку народа.

В России эту породу лошадей разводят на нескольких конезаводах в разных регионах. Орловской порода называется по имени графа А.Г. Орлова, который вывел ее в конце XVIII – начале XIX веков. Представители породы отличаются резвой рысью, в то же время они считаются легкоупряжными лошадьми. В знаменитых русских тройках таких ставили в качестве коренных. Для того чтобы получить такую породу, селекционеры скрещивали арабских, голландских, датских, макленбургских и других скакунов. Первоначально орловских рысаков разводили на Хреновском конном заводе Воронежской губернии.

Традицию закупать орловских рысаков в России не только сохранил, но и преумножил Ким Чен Ын –нынешний северокорейский лидер и сын Ким Чен Ира. На белой лошади он поднимается на священную для народа этой страны гору Пэктусан. Западными и американскими СМИ давно замечено, что Ким Чен Ын поднимается на гору перед принятием какого-либо очень важного решения. После того, как лидер северокорейского народа поднялся на Пэктусан в декабре прошлого года, информационное агентство Fox News (США) написало, что ситуацию с безопасностью в мире можно считать тревожной. И действительно, вскоре Северная Корея прекратила всевозможные переговоры о ядерном вооружении своей страны, а затем, по словам постоянного представителя КНДР в ООН, его страна перестала интересоваться переговорами с США. Более того, информационное агентство ЦТАК (КНДР) заявило о вполне вероятной возможности начала полномасштабного вооруженного конфликта с Соединенными Штатами.

Чтобы периодически подниматься на гору, Ким Чен Ын приказал для своих конных тренировок переобрудовать две взлетно-посадочные полосы. Сейчас это дорожки для верховой езды. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын признает только орловских рысаков из России и только белоснежных. Хотя, как уверяют сотрудники Алтайского конезавода, откуда последний раз поставлялись рысаки в Северную Корею, белоснежных рысаков орловской породы в природе не существует. Сами заводчики называют их светло-серыми.

Последний подъем на гору Ким Чен Ын совершил не один, а с женой и целой свитой северокорейских военных начальников. И каждый участник подъема был на белоснежном орловском скакуне. Именно на таких Северная Корея не жалеет средств.

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По инф. cyrillitsa.ru

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