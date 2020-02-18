ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

У буренок тоже подростковый кризис бывает, оказывается!

По инф. polit.ru   
18 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Исследование показывает, что свойства личности коров непредсказуемым образом меняются, когда они достигают половой зрелости.

Коровам тоже известен подростковый кризис

Подростковым кризисом называют период взросления, начинающийся в возрасте около 13 лет, когда счастливые и уравновешенные дети превращаются в беспокойных и эмоционально непредсказуемых подростков. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science, люди не единственные животные, переживающие такие изменения на данном этапе жизни. Сходным образом меняются характер и эмоциональные реакции у взрослеющих телят.

За коровами голштинской породы в течение длительного периода — от прекращения кормления материнским молоком до второй беременности — наблюдала исследовательская группа из Британской Колумбии. На каждом этапе коровы подвергались различным тестам, которые позволили исследователям наблюдать их реакцию на новую среду, людей и объекты.

Еще интересное о коровах:

«Разные индивидуумы будут реагировать по-разному, — объясняет старший автор исследования профессор Марина фон Кейзерлинк (Marina von Keyserlingk) из Университета Британской Колумбии. — Например, некоторые телята и коровы будут сразу приближаться и исследовать объект, человека или новую обстановку, в то время как другие никогда не будут касаться объекта или человека и останавливаются во время теста».

Как и у многих других животных, у коров выделяется два основных типа личности: более смелый и активный и более осторожный и робкий (подробнее об этом можно прочитать в очерке «Черты личности у животных»).

В ранний период своей жизни (от рождения до приблизительно трехмесячного возраста) и в течение более позднего развития (от одного до двух с половиной лет) коровы постоянно проявляли поведение, характерное для того или иного типа личности. Но в возрасте от шести до восьми месяцев, когда коровы достигали половой зрелости, их реакции на новые сценарии были менее стабильными.

«Коровы демонстрируют постоянную индивидуальность, как у телят, так и у взрослых, но с периодом непоследовательности, который совпадает с периодом полового созревания, — говорит Марина фор Кейзерлинк. — Серьезные физиологические изменения во время полового созревания могут объяснить несоответствие в индивидуальном поведении и чертах личности от ювенильного до взрослого периода. Стероидные гормоны в период полового созревания вызывают поведение, связанное с размножением, которое обычно включает в себя усиление рискованного, исследовательского и агонистического поведения».

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Продешевил ли Горбачев, «сдавая» ГДР?
    Сто миллиардов марок или нерасширение НАТО на восток? Насколько «продешевил» СССР при объединении Германии, рассуждает немецкий историк Маттиас Уль.
  • Китайские ученые: зеленый чай может защитить от рака
    Зеленый чай способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент. К такому выводу пришли ученые из Китая. Они проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологии.
  • У буренок тоже подростковый кризис бывает, оказывается!
    Исследование показывает, что свойства личности коров непредсказуемым образом меняются, когда они достигают половой зрелости.
  • «Донбасс порожняк не гонит»: трудности перевода и тупики переговоров
    Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
  • Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    50-летняя певица и актриса, мать двоих детей Дженнифер Лопес восхитила поклонников своей фигурой. Знаменитость опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети Инстаграм.
  • Конституционный судья считает, что Россия не ответственна за грехи советского тоталитаризма
    Судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Россия должна считаться не наследницей «тоталитарного зла» СССР, а государством, построенным «против тоталитарного режима и вместо него».
  • Просто голову сломать: как же перевести иную русскую фамилию?
    Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
  • На Урале на станцию «скорой помощи» напали... с арбалетом!
    В Озерске Челябинской области несколько человек устроили нападение на станцию «скорой помощи», чтобы не допустить освидетельствования одного из них. Пострадали двое врачей.
  • В Петербурге уволили учителя, читавшего ученикам Есенина
    В Петербурге в школе № 545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». (Ничего богохульного и нецензурного в этом стихотворении нет, тем более, это стихи классика, поэтому за что уволили педагога - непонятно... прим. МГ.)
  • Литератор и сионист Адвигор Эскин: «Мои враги – моя сила!»
    Родители назвали его Виктором, он учился в Гнесинке по классу фортепиано, вёл подпольные курсы иврита и «вредоносного» иудаизма, в 1979 году эмигрировал в Израиль, воевал в Ливане, отсидел почти два года в тюрьме по делу об осквернении арабской могилы, написал несколько книг и тысячу статей на иврите, английском и русском. Вот такой он, израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин.
  • Мать-кукушка объяснила, почему бросила ребенка на снегу
    Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", объяснила свой поступок. Оказалось, что ее толкнуло на это безденежье. (Примечательно, что малыш у этой мамы-кукушки оказался абсолютно здоровым, и она так просто взяла и отказалась от него. Уму непостижимо... прим. МГ.)
  • «Её время еще не пришло»: борьба и творчество Светланы Рожковой
    Многие знакомы с искромётным юмором Светланы Рожковой, которая стала знаменитой в роли «главной свекрухи страны». Но безоблачная улыбка на сцене не смогла защитить её от жизненных трудностей, порой даже смертельно опасных.
  • Красноярцы сравнили свой город с газовой камерой
    Жители Красноярска четвертый день страдают от сильного смога. В городе в пятницу из-за безветрия был введен режим «черного неба».
  • В Японии казнят убийцу 19 инвалидов
    В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения. Окружной суд Иокогамы приговорил его к смертной казни. Напомним, что тема смертной казни - одна из острейших и самых нервных на постсоветском пространстве...
  • Костромской губернатор пошутил про коррупцию неловко, но... жизненно!
    Борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Костромской области Сергей Ситников. Присутствовавшие в зале региональные чиновники при этих словах засмеялись.
  • Телевизор хоть не включай
    Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и сама по себе, и потому что провоцирует вал ещё больших мерзостей.
  • В Приморье автобус сбил амурского тигренка
    Рейсовый автобус сбил амурского тигренка в Приморском крае. Животное пыталось уйти в лес, однако от полученных травм скончалось, сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
  • Петербург: для детей, больных раком, привезут ранее пропавшие с рынка лекарства
    Юные петербуржцы с лейкозом скоро получат возможность бесплатно получать препараты «Цитозар» и «Онкоспар». Решение об этом уже принято на высоком уровне, рассказала Маргарита Белогурова, заведующая детским онкооделением петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи. Об этом она заявила на пресс-конференции.
  • Алла Пугачёва призналась, что делала пластические операции
    Алла Пугачёва наконец-то откровенно призналась, в чем секрет её молодости и красоты. Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
  • Врачи Петербурга провели уникальную операцию: спасли больному ребенку почку
    В России впервые прооперировали ребенка, сохранив жизненно важный орган. Об этом сообщает портал «ДокторПитер». (Такие новости весьма радуют, и хочется, чтобы с каждым днем их было все больше. - прим. МГ.)

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 