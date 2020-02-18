У буренок тоже подростковый кризис бывает, оказывается!

Исследование показывает, что свойства личности коров непредсказуемым образом меняются, когда они достигают половой зрелости.

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Подростковым кризисом называют период взросления, начинающийся в возрасте около 13 лет, когда счастливые и уравновешенные дети превращаются в беспокойных и эмоционально непредсказуемых подростков. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science, люди не единственные животные, переживающие такие изменения на данном этапе жизни. Сходным образом меняются характер и эмоциональные реакции у взрослеющих телят.

За коровами голштинской породы в течение длительного периода — от прекращения кормления материнским молоком до второй беременности — наблюдала исследовательская группа из Британской Колумбии. На каждом этапе коровы подвергались различным тестам, которые позволили исследователям наблюдать их реакцию на новую среду, людей и объекты.

Еще интересное о коровах:

«Разные индивидуумы будут реагировать по-разному, — объясняет старший автор исследования профессор Марина фон Кейзерлинк (Marina von Keyserlingk) из Университета Британской Колумбии. — Например, некоторые телята и коровы будут сразу приближаться и исследовать объект, человека или новую обстановку, в то время как другие никогда не будут касаться объекта или человека и останавливаются во время теста».

Как и у многих других животных, у коров выделяется два основных типа личности: более смелый и активный и более осторожный и робкий (подробнее об этом можно прочитать в очерке «Черты личности у животных»).

В ранний период своей жизни (от рождения до приблизительно трехмесячного возраста) и в течение более позднего развития (от одного до двух с половиной лет) коровы постоянно проявляли поведение, характерное для того или иного типа личности. Но в возрасте от шести до восьми месяцев, когда коровы достигали половой зрелости, их реакции на новые сценарии были менее стабильными.

«Коровы демонстрируют постоянную индивидуальность, как у телят, так и у взрослых, но с периодом непоследовательности, который совпадает с периодом полового созревания, — говорит Марина фор Кейзерлинк. — Серьезные физиологические изменения во время полового созревания могут объяснить несоответствие в индивидуальном поведении и чертах личности от ювенильного до взрослого периода. Стероидные гормоны в период полового созревания вызывают поведение, связанное с размножением, которое обычно включает в себя усиление рискованного, исследовательского и агонистического поведения».

Polit.ru

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