Дело об армейской бойне в Забайкалье: кажется, нашли виноватого

Дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, потерпевшим по которому проходит расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено в отношении его сослуживца по подразделению, рядового Рустама Мухатова. Об этом говорится в ответе ГВСУ СК РФ на запрос «Ведомостей».

Других деталей не приводится.

Ранее адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев заявлял, что обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье полностью признал вину. Со слов адвоката, он также попросил об особом порядке рассмотрения дела, то есть без рассмотрения доказательств.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял сослуживцев при смене караула в воинской части 54160 в поселке Горный под Читой. Погибли восемь человек, еще двое были ранены. Срочник жалеет лишь, что «зацепил» двоих не причастных к издевательствам. Мы следим за этой кошмарной историей (ведь речь идет об армии, куда многие из нас отправляют внуков!):

По инф. rosbalt.ru

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