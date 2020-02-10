Чиновник из Подмосковья попался на взятке в 10 миллионов

В Московской области прошло более 10 обысков в рамках дела о взятке, на которой поймали замглавы Ступино и и. о. директора МКУ «Ступинский центр закупок». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. (Не проходит и дня, чтобы следователи не сообщили о новых коррупционных преступлениях. Правда, и сами следователи, как выяснилось, тоже на руку нечисты бывают... прим. МГ.)

Денис Фунтиков

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

К настоящему моменту задержанным предъявлено обвинение. Также обвинение предъявлено взяткодателям и посреднику. В ведомстве уточнили, что в отношении двух обвиняемых избрана мера в виде ареста, а остальных — домашний арест и подписка о невыезде.

По версии СК РФ, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в 10 млн рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на работы по благоустройству дворовых территорий Ступино.

По информации РБК, речь идет о Денисе Фунтикове, которого, как сообщают источники, уволили несколько дней назад.

Мы раз за разом убеждаемся, что в начальственные кресла люди идут либо откровенно обогащаться из казны, либо (что чаще) оказывать содействие бизнесам родных, друзей и знакомых. А также - "нужных людей". И стоит чиновнику поссориться с кем-то из вышестоящих "нужных людей" - на него объявляется охота, успешная. Ведь элементы не совсем законных операций можно найти практически в любом ведомстве, у любого власть имущего человека. И пока эта система не будет как-то пересмотрена (лучше бы без народных бунтов и революций!) - коррупция в России будет процветать. А мы будем привыкать к арестам и посадкам людей, которые еще вчера с высоких трибун убеждали нас в своей приверженности закону и интересам народа...

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ