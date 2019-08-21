...А планы наши туманны: до послезавтра — или вообще никаких

Фонд «Общественное мнение» провел опрос на тему планов на будущее у россиян. Оказалось, что большинство опрошенных как минимум не ожидают улучшения ситуации в стране и не склонны строить долгосрочных планов.

41% респондентов заявили, что готовы строить планы лишь на короткий срок, а еще 24% не строят их вовсе. При этом абсолютное большинство (54%, в основном молодежь до 30 лет) сказали, что их будущее зависит лично от них. 62% уверены – ситуация в стране неблагоприятна для планирования будущего. По итогам опроса 7 октября 2018 года такого мнения придерживались 58%.

В основном респонденты, аргументируя свое мнение, указывали на нестабильность, низкие зарплаты и пенсии, рост тарифов и безработицы. При этом недовольство работой властей как причину неуверенности в светлом будущем назвали лишь 5% опрошенных.

20% считают, что через 20 лет в России жить будет менее спокойно, 32% уверены, что ничего ни в лучшую, ни в худшую стороны не изменится. И лишь 18% надеются на более благоприятные условия (еще 29% затруднились с ответом).

Четверть опрошенных считает, что уровень социальной защищенности в России снизится, 31% - что останется таким же.

С положением экономических дел примерно та же ситуация – 22% однозначно ждут ухудшения, 30% не видят предпосылок к улучшению. А вот в части образования большинство (32%) уверено – оно станет хуже.

Что касается доверия между людьми, то 36% считают, что ничего не изменится, а 35% убеждены – его станет меньше.

Опрос проводился 10-11 августа в 53 субъектах федерации. Всего в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

Вот такие настроения гуляют в обществе, не очень-то радужная картинка в итоге вырисовывается. Есть и другие тревожные результаты, напомним:

И давайте вместе поразмышляем-подумаем: а может ли успешно развиваться и достигать каких-то высот страна, где такой пессимизм процветает? В каком мире достанется жить нашим детям и внукам?

По инф. rosbalt.ru

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