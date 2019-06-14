Бедные семьи! Во всех смыслах слова...

Больше половины бедных семей в России — это семьи с детьми. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

По словам Голиковой, доля таких бедных семей составляет 51%. Это семьи с детьми или многодетные, уточнила она и добавила: «К сожалению».

Напомним, зимой Голикова говорила о том, что пришло время переосмыслить критерии бедности. Работа в Минтруде уже ведется и должна быть завершена до 2020 года. Сейчас критерий бедности основан на прожиточном минимуме, но само это понятие было введено в 1992 году как временное. Сейчас нужны другие оценки, отмечала вице-премьер. Отрадно, конечно, что власти хотят хотя бы пересчитать бедняков страны - но их большое число каждый из нас может видеть своими глазами, что называется "навскидку". Мы часто пишем об этом, освещая проблему ужасающего разрыва между богатством и бедностью в стране...

Добавим, что в конце мая Счетная палата отмечала, что в этом году едва ли удастся достичь заявленных президентом целей по снижению бедности и росту реальных доходов людей. К такому выводу аудиторы пришли, изучив исполнение бюджета. Так, в первом квартал года реальные располагаемые денежные доходы населения не росли, а снижались — на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В дальнейшем рост доходов также крайне маловероятен.

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Напомним также, что Россия испытывает сегодня серьезные демографические проблемы, они начинают волновать многих, а не только узких специалистов. Ведь, как стало понятно из скандального обсуждения повышения пенсионного возраста, власти склоны объяснять нехваткой рабочих рук такие непопулярные меры! Кроме того, думающим людям понятно, что экономика страны не может развиваться, если сокращается население — а в РФ это именно так. Ситуация настолько серьезна, что РПЦ, например, поднимает вопрос о запрете абортов... Будем надеяться, что до этого не дойдет — просто потому, что и аборты делают, и новых детишек не заводят люди, которые не уверены в собственном будущем и не хотят "плодить нищету". Наладится дело в экономике — наверняка люди захотят больших и дружных семей!

По инф. rosbalt.ru

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