«Скорректировать» бедность: опять всего лишь о химии цифр?

«Крупный капитал продолжает наступление на социальные права трудящихся!», — примерно так выглядели заголовки советских газет, когда в них сообщалось о планах, которые зреют в умах наших чиновников. Как пишет газета «Известия», власти ряда субъектов Российской Федерации, в частности, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Томской областей, Татарстана, Кабардино-Балкарии и Приморского края направили в министерство труда и социальных отношений России предложения по корректировке критериев нуждающихся в социальной помощи граждан.
В частности, в Ивановской области чиновники предлагают выделить категорию так называемых «ленивых» бедных. В их формулировке «ленивые» это те, кто «имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».
Для начала надо вспомнить, что все новое — хорошо забытое старое. С данной «новацией» региональных чиновников та же история. Идея о том, что бедные бедны не потому что существующие условия хозяйствования не дают им выбиться из нищеты сколько бы они не работали, а потому что они просто ленивы — стара как мир. Власть имущим и состоятельным гражданам и с точки зрения очистки совести, и с сугубо практической точки зрения (зачем им помогать — если сами виноваты!), всегда было удобней свалить вину за бедность на самих бедных. «Ленивы», «пьют» и так далее. Так что «креатив» региональных властей тут прямо скажем, совсем не нов, с душком.
По закону критерии людей, нуждающихся в социальной поддержке, должны устанавливать региональные власти. С учетом того, что в 2018 году Владимир Путин поставил цель снизить количество бедных в стране вдвое, а из 85 российских регионов в прошлом году не являлись дотационными только 12, понятно, что задача совершенно фантастическая. Особенно если вспомним, что доходы россиян последние пять лет лишь снижались. Соответственно «решить» эту задачу можно только путем манипуляции с цифрами в отчетах.
Фактически федеральный центр «вешает» на бедные российские регионы борьбу с нищетой, а потом «предлагает» региональному начальству оптимизировать статистику бедности (попробуй отказаться от такого «предложения» — вмиг лишишься своего кресла!) А когда региональные начальники делают это, то их разработки представляются общественности как «инициатива регионов». Есть в этом что-то иезуитское...
Однако если мы оставим пиар в стороне, то в сухом остатке увидим следующие социальные «инновации». Например, в предложениях оптимизаторов из Ивановской области предлагается выделить категорию «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».
То есть представим себе бабушку, которая живет в полузаброшенной деревне в той же Ивановской области, от которой до ближайшего нищего городка десятки километров. К избушке нашей бабушки по обыкновению прилагается приусадебный участок, на котором она собственно и ковыряется все свободное время, дабы не умереть с голоду, сидя на крошечной пенсии. Этот участок она никоим образом не сможет увеличить — у нее нет на это денег. А если это у нее вдруг получится, тогда не сможет обрабатывать, просто сил не хватит.
Но если даже каким-то фантастическим образом она увеличит производительность своего труда, то его результатами воспользоваться опять же все равно не сможет. Во-первых, до ближайшего какого-никакого рынка свой скудный товар еще надо довести. Во-вторых, в 2019 году вступил в силу закон, запрещающий продажу продукции дачников и сельских жителей на рынке, если они не зарегистрированы как предприниматели. А значит, стимулов увеличивать производство этих самых продуктов у нашей бабушки не будет, даже если на то и хватит ее сил, что, как было отмечено, тоже под вопросом.
Ну, что ж, считают чиновники. Нет сил наращивать темпы производства картошки и огурцов на огороде? Продавайте участок или сдавайте в аренду. Никто не хочет покупать ваши шесть соток, да и работать в качестве арендатора на них тоже некому (деревни-то пустеют!)? Значит ты, бабка, ленива! А стало быть — никаких тебе пособий, пусть даже и нищенских. Примерно такова логика региональных и федеральных чиновников, кто бы из них друг за друга не прятался в их «оптимизаторских» планах...
Интересную «новацию» в том же духе предлагают также в Томской области. Там в качестве критериев тех, кто должен быть причислен к лику нуждающихся, или же наоборот — вполне благополучных граждан, предлагают учитывать взятые гражданами кредиты. Получается, если человек влез в долги к банку — то это вполне себе ни в чем не нуждающийся гражданин. Определенно, мне нравится эта логика...
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