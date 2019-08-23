Влазить в долги, чтобы поесть? Нет, это не ночной кошмар...

По итогам первого полугодия 2019 года доля покупок в продуктовых магазинах, которые были оплачены картами рассрочки, составила 14% от общего числа товаров. (Еда в долг - это что-то совсем немыслимое. О чем это говорит? Да о том, что часть населения страны стремительно беднеет, пока власти отчитываются о том, что все хорошо - прим. МГ.)

На первом месте по покупкам в рассрочку – бытовая техника. Продукты в рассрочку приобретаются, как правило, в крупных торговых сетях. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский Стандарт».

По данным ВЦИОМ, 51% россиян живут с непогашенными кредитами. 31% должников в месяц тратят на выплаты по кредитам от 10% до 20% семейного дохода, 16% должников — от 21% до 30% дохода, а 13% — от 41% до 50% дохода семьи.

Что заставляет людей покупать продукты рассрочку? Уж наверное, не самая лучшая жизненная ситуация. Можно, конечно, и гордо на хлебе и воде сидеть, но если в семье есть дети? У них-то должен быть полноценный рацион. А семей с детьми не мало, вот и вырисовывается такая картина. А власти при этом кричат: в стране демографический кризис, пусть женщины рожают детей. Но как? Если у многих зарплаты даже на продукты толком не хватает. Получается тогда совсем неприглядная картина: детишки с пеленок будут в нищете...

А как вы, дорогие читатели, относитесь к покупке продуктов в рассрочку? Поинтересуйтесь заодно и у детей-внуков.

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По инф. rosbalt.ru

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