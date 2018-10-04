60 и 65 окончательно стали реальностью

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе.

Подписан закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года. Также подписаны законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс», закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ».

Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное — с 2019 года — повышение пенсионного возраста на 5 лет (до 60-ти лет для женщин и до 65-ти — для мужчин), а также введение понятия «предпенсионеров». Законы также устанавливают уголовную ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпесионного возраста и увеличивают до 11 тыс. рублей пособие по безработице для таких граждан.

В конце августа, комментируя свои поправки к пенсионной реформе, Путин заявил, что ситуация с повышением пенсионного возраста «никому не нравится», но другого способа сбалансировать пенсионную систему не существует. Интересно при этом, что накануне подписания, сам же Владимир Владимирович официально признал, что никакого облегчения для федерального бюджета повышение пенсионного возраста не принесет.

По России с момента объявления властями планов по пенсионной реформе прошло несколько десятков акций протеста, большинство — несогласованные.

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По инф. rosbalt.ru

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