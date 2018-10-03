Президент признал, что толку для бюджета от "пенсионной повышки" нет никакого

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к пенсионной реформе не принесут ожидаемого ранее дохода для бюджета (и это после того, как общество несколько месяцев подряд убеждали в обременительности для государства дотаций ПФР - под соусом чего и готовится к подписанию закон о повышении пенсионного возраста!)
«При планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Глава Минфина РФ, присутствовавший на этом совещании, подтвердил, что, действительно, не предусматривается каких‑либо дополнительных источников от тех изменений, которые внесены в пенсионное законодательство. Он уточнил, что «наоборот, будем увеличивать даже трансферт Пенсионному фонду».
«Общий объем трансферта в первые годы, увеличение трансферта составит порядка 100 млрд рублей — мы дополнительно передадим Пенсионному фонду, для того чтобы он смог обеспечить те задачи, которые поставлены по повышенной индексации пенсий», — указал он.
Что касается тех поправок, которые были внесены в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях в Госдуме, то они требуют дополнительно выделения ресурсов в объеме более 500 млрд рублей. Силуанов заверил, что «эти средства учтены».
27 сентября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. Согласно закону, пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года. В результате для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет (сейчас — 55 и 60 лет соответственно). Сегодня, 3 октября, ожидается рассмотрение вызвавшего возмущение общественности законопроекта в Совете Федерации - а затем, в ближайшее время, подписание президентом. Вероятно, что новый закон вступит в действие с 1 января 2019 года.
Тем временем профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал верхней палате парламента одобрить изменения в УК РФ о введении штрафов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. После вступления в силу законопроекта отказ в приеме на работу или увольнение лица предпенсионного возраста будет наказываться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов. Совфед рассмотрит этот вопрос также 3 октября.
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