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Разведчики-нелегалы Нуйкины: чем занимались те, кто «появлялся как бы из воздуха»?
|Александр Кондрашов, argumenti.ru
|13 Февраля 2020 г.
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Они служили в самом секретном подразделении – особом резерве нелегальной разведки. Лишь недавно в честь 100-летия Службы внешней разведки России её директор Сергей Нарышкин рассекретил их имена. В их чисде Виталий и Людмила Нуйкины. Помочь разобраться в специфике их работы обозреватель «АН» попросил ветерана российских спецслужб полковника в отставке Николая Сергеевича Захарова.
Пустая трата денег?
– Зачем нужна нелегальная разведка? Ещё в горбачёвскую перестройку некоторые журналисты писали, что разведка, особенно нелегальная, – это пустая трата денег. Мол, нигде в мире, кроме Советского Союза, нет агентов-нелегалов. Слишком это дорогое удовольствие готовить долгие годы людей для внедрения в чужую страну под выдуманной легендой. Говорят, и на супругов Нуйкиных были потрачены огромные средства. Ведь работали они под «крышей» французских коммерсантов...
Николай Сергеевич не повёлся на журналистскую уловку и лишь усмехнулся:
– По-вашему, они должны быть в роли парижских клошаров, живущих под мостами через Сену? И многое тогда бы узнали наши разведчики?
– Я читал, что нелегалы Нуйкины специализировались главным образом на промышленной разведке.
– А вы говорите, что разведка – это пустая трата денег, – с укором сказал полковник Захаров. – Я слышал, что во Франции в 1970-е годы Нуйкины смогли зарегистрировать фирму и похитить западные военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Это дало громадную экономию валютных средств! Не зря эксперты утверждают: каждый рубль, вложенный в научно-техническую разведку, приносит двадцать рублей прибыли.
Опасные мелочи
В совершенстве владея французским языком, супруги Нуйкины занимались научно-технической разведкой в Европе. В других странах они также интересовались сбором информации о политической обстановке в Африке и Юго-Восточной Азии.
«Мы появляемся как бы из воздуха. Ниоткуда. Мы никто и звать нас никак» – так описывала Людмила Нуйкина правила работы наших нелегалов. Их окружало множество опасностей. Ведь погореть они могли на любой мелочи. Например, на бытовых привычках. О некоторых случаях рассказывает сама Людмила Ивановна.
«Помните, у нас были трудности с туалетной бумагой? И я, увидев в супермаркете огромные пачки, забила ими всю тележку. Муж мне сразу: ты что делаешь? Поставь на место сейчас же», – вспоминала уже в Москве легендарная разведчица.
Из-за таких бытовых мелочей она ещё несколько раз была на грани провала.
В самом начале нелегальной жизни нашу разведчицу чуть не подвёл обычный советский бюстгальтер. Он был на пуговицах, а иностранки носили тогда на крючках-застёжках. И вот, примеряя платье в модном ателье, Людмила заметила удивлённые взгляды местных портних. Ведь и бюстгальтер был у неё необычный, и платье она надевала странно для француженки: с головы вниз, а не снизу вверх, как это делают местные женщины.
Тогда всё обошлось. Её не «заложили» местной контрразведке. Но с тех пор наша разведчица старалась не прокалываться на подобных бытовых мелочах. Впрочем, не раз в опасных ситуациях оказывался и её муж – Виталий Алексеевич Нуйкин.
В Европе супруги-нелегалы заново регистрировали брак уже под легендированными именами. И оформлявший им брачное свидетельство нотариус неожиданно спросил Виталия: «Как девичья фамилия вашей матери?» Иногда даже годы подготовки дают сбой, мозг закоротило, и эта фамилия просто вылетела у Нуйкина из памяти. Но нотариус с улыбкой сказал: «Понимаю, месье, у вас сегодня такое событие, вы нервничаете». Этой паузы хватило, чтобы прийти в себя, и Виталий вспомнил, какова по легенде была девичья фамилия его мнимой матери-француженки.
Как и все советские люди, Нуйкины были приучены экономить деньги. И это тоже чуть не привело к провалу. Однажды, отправляясь в командировку по делам компании, в которой он работал, Виталий купил себе билет в экономкласс. Так его шеф вызвал потом к себе и говорит: «Зачем ты это делаешь? Пойдут же слухи, что наша компания разоряется! Больше так не делай».
За границей супруги-нелегалы никогда не позволяли себе общаться на родном языке, хоть и очень скучали по русской речи. Однажды разведчики оказались в одном ресторане с советскими футболистами, которые отпускали сальные шутки в адрес присутствовавших женщин и были уверены, что их никто не понимает. Одна из грубых шуток коснулась и внешних данных Людмилы: «Они с матерком обсуждали меня, а я мило улыбалась, якобы ничего не понимая. Хотя так хотелось врезать!»
Ещё одной опасностью для разведчиков-нелегалов была встреча со старыми знакомыми в чужой стране. Так, однажды Виталия Нуйкина в аэропорту увидел бывший однокурсник по МГИМО – и бросился к нему через весь зал. Разведчик не смог избежать встречи и долго по-французски убеждал старого знакомого, что тот спутал его с кем-то другим.
«Я бы выцарапала ему глаза»
Полковник Захаров ещё долго рассказывал, как разведчики-нелегалы могут погореть на бытовой мелочи. Ведь всего нельзя предусмотреть даже в тщательно подготовленной легенде.
– Впрочем, чаще всего к провалу приводит предательство, – с горечью сделал вывод старый разведчик. – Нуйкиных заложил любимец Рейгана и Горбачёва, он же Иуда номер один в нашей разведке – бывший полковник Гордиевский.
Он вместе с Виталием Нуйкиным учился на одном курсе в Краснознамённом институте, ныне Академии внешней разведки. Они вроде бы даже дружили. Одно время Гордиевский бывал у Нуйкиных дома в Москве. И потом на правах старого знакомого порой интересовался их судьбой.
Как вспоминал тогдашний руководитель советской нелегальной разведки генерал Юрий Иванович Дроздов, Гордиевский как-то спросил у него: «А Нуйкины, они сейчас в какой стране?» Дроздов тогда от ответа, конечно, ушёл, но после побега предателя на Запад стало понятно, что супруги-нелегалы под угрозой. Их ищут.
В стране Юго-Восточной Азии, где они работали, рядом с ними поселилась странная английская пара, которая следила за соседями. Затем Нуйкины нашли в своей квартире жучок. Людмила была в это время в России, а вот Виталия пришлось вывозить в багажнике машины на советский корабль, стоявший на ремонте в порту.
– Кстати, в багажнике автомобиля с дипломатическим номером был вывезен англичанами через советско-финскую границу и предатель Гордиевский, – вспомнил полковник Захаров.
Он рассказал, что после бегства из СССР в Москве против Гордиевского было заведено уголовное дело по ст. 64 УК РСФСР («измена Родине»), предусматривавшей смертную казнь через расстрел. 14 ноября 1985 года он был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Этот приговор не был отменён и после прекращения существования СССР в 1991 году.
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