Разведчики-нелегалы Нуйкины: чем занимались те, кто «появлялся как бы из воздуха»?

Они служили в самом секретном подразделении – особом резерве нелегальной разведки. Лишь недавно в честь 100-летия Службы внешней разведки России её директор Сергей Нарышкин рассекретил их имена. В их чисде Виталий и Людмила Нуйкины. Помочь разобраться в специфике их работы обозреватель «АН» попросил ветерана российских спецслужб полковника в отставке Николая Сергеевича Захарова.

Людмила Нуйкина

Пустая трата денег?

– Зачем нужна нелегальная разведка? Ещё в горбачёвскую перестройку некоторые журналисты писали, что разведка, особенно нелегальная, – это пустая трата денег. Мол, нигде в мире, кроме Советского Союза, нет агентов-нелегалов. Слишком это дорогое удовольствие готовить долгие годы людей для внедрения в чужую страну под выдуманной легендой. Говорят, и на супругов Нуйкиных были потрачены огромные средства. Ведь работали они под «крышей» французских коммерсантов...

Николай Сергеевич не повёлся на журналистскую уловку и лишь усмехнулся:

– По-вашему, они должны быть в роли парижских клошаров, живущих под мостами через Сену? И многое тогда бы узнали наши разведчики?

– Я читал, что нелегалы Нуйкины специализировались главным образом на промышленной разведке.

В частности, в 1960-е годы они похитили на Западе технологию, позволяющую производить особо прочные буры для нефте- и газоносных скважин. Благодаря некоторым производственным секретам резко повышался их запас прочности. Поэтому использование таких буров стало возможно в течение 3–4 суток, в то время как свёрла советского производства при бурении скважин выходили из строя через 3–4 часа эксплуатации. Овладение инновационной по тем временам технологией увеличения жизненного цикла буров позволило повысить производительность на советских нефте- и газоместорождениях в несколько раз. Это принесло Советскому Союзу прибыль, во много раз окупающую расходы на содержание за границей десятков и даже сотен нелегальных разведчиков.

– А вы говорите, что разведка – это пустая трата денег, – с укором сказал полковник Захаров. – Я слышал, что во Франции в 1970-е годы Нуйкины смогли зарегистрировать фирму и похитить западные военно-промышленные секреты для советского ракетно-космического комплекса. Это дало громадную экономию валютных средств! Не зря эксперты утверждают: каждый рубль, вложенный в научно-техническую разведку, приносит двадцать рублей прибыли.

Американский разведчик, бывший резидент США в Индии Гарри Розицки в своей книге писал, что «если бы в США была такая нелегальная разведывательная служба, как в Советском Союзе численностью хотя бы человек в 100, то Америка могла бы чувствовать себя спокойно».

Опасные мелочи

В совершенстве владея французским языком, супруги Нуйкины занимались научно-технической разведкой в Европе. В других странах они также интересовались сбором информации о политической обстановке в Африке и Юго-Восточной Азии.

«Мы появляемся как бы из воздуха. Ниоткуда. Мы никто и звать нас никак» – так описывала Людмила Нуйкина правила работы наших нелегалов. Их окружало множество опасностей. Ведь погореть они могли на любой мелочи. Например, на бытовых привычках. О некоторых случаях рассказывает сама Людмила Ивановна.

«Помните, у нас были трудности с туалетной бумагой? И я, увидев в супермаркете огромные пачки, забила ими всю тележку. Муж мне сразу: ты что делаешь? Поставь на место сейчас же», – вспоминала уже в Москве легендарная разведчица.

Из-за таких бытовых мелочей она ещё несколько раз была на грани провала.

В самом начале нелегальной жизни нашу разведчицу чуть не подвёл обычный советский бюстгальтер. Он был на пуговицах, а иностранки носили тогда на крючках-застёжках. И вот, примеряя платье в модном ателье, Людмила заметила удивлённые взгляды местных портних. Ведь и бюстгальтер был у неё необычный, и платье она надевала странно для француженки: с головы вниз, а не снизу вверх, как это делают местные женщины.

Тогда всё обошлось. Её не «заложили» местной контрразведке. Но с тех пор наша разведчица старалась не прокалываться на подобных бытовых мелочах. Впрочем, не раз в опасных ситуациях оказывался и её муж – Виталий Алексеевич Нуйкин.

В Европе супруги-нелегалы заново регистрировали брак уже под легендированными именами. И оформлявший им брачное свидетельство нотариус неожиданно спросил Виталия: «Как девичья фамилия вашей матери?» Иногда даже годы подготовки дают сбой, мозг закоротило, и эта фамилия просто вылетела у Нуйкина из памяти. Но нотариус с улыбкой сказал: «Понимаю, месье, у вас сегодня такое событие, вы нервничаете». Этой паузы хватило, чтобы прийти в себя, и Виталий вспомнил, какова по легенде была девичья фамилия его мнимой матери-француженки.

Как и все советские люди, Нуйкины были приучены экономить деньги. И это тоже чуть не привело к провалу. Однажды, отправляясь в командировку по делам компании, в которой он работал, Виталий купил себе билет в экономкласс. Так его шеф вызвал потом к себе и говорит: «Зачем ты это делаешь? Пойдут же слухи, что наша компания разоряется! Больше так не делай».

За границей супруги-нелегалы никогда не позволяли себе общаться на родном языке, хоть и очень скучали по русской речи. Однажды разведчики оказались в одном ресторане с советскими футболистами, которые отпускали сальные шутки в адрес присутствовавших женщин и были уверены, что их никто не понимает. Одна из грубых шуток коснулась и внешних данных Людмилы: «Они с матерком обсуждали меня, а я мило улыбалась, якобы ничего не понимая. Хотя так хотелось врезать!»

Ещё одной опасностью для разведчиков-нелегалов была встреча со старыми знакомыми в чужой стране. Так, однажды Виталия Нуйкина в аэропорту увидел бывший однокурсник по МГИМО – и бросился к нему через весь зал. Разведчик не смог избежать встречи и долго по-французски убеждал старого знакомого, что тот спутал его с кем-то другим.

Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексеевич родился 5 апреля 1939 года в селе Моховское Парфёновского района Алтайского края в семье служащих. Образование высшее – в 1960 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. В органах госбезопасности и в особом резерве – с 1960 года.

Жена – бывшая сотрудница особого резерва Нуйкина Людмила Ивановна. Вместе с женой до 1986 года работал в более чем 18 странах мира. Успешно решал большой комплекс стоящих перед разведкой задач. Разведчики-нелегалы трудились в государствах с жёстким административно-полицейским режимом в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Мужественно преодолевали все трудности. Обладая высокими профессиональными качествами, Нуйкин В.А. сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно-технической проблематике.

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«Я бы выцарапала ему глаза»

Полковник Захаров ещё долго рассказывал, как разведчики-нелегалы могут погореть на бытовой мелочи. Ведь всего нельзя предусмотреть даже в тщательно подготовленной легенде.

– Впрочем, чаще всего к провалу приводит предательство, – с горечью сделал вывод старый разведчик. – Нуйкиных заложил любимец Рейгана и Горбачёва, он же Иуда номер один в нашей разведке – бывший полковник Гордиевский.

Он вместе с Виталием Нуйкиным учился на одном курсе в Краснознамённом институте, ныне Академии внешней разведки. Они вроде бы даже дружили. Одно время Гордиевский бывал у Нуйкиных дома в Москве. И потом на правах старого знакомого порой интересовался их судьбой.

Как вспоминал тогдашний руководитель советской нелегальной разведки генерал Юрий Иванович Дроздов, Гордиевский как-то спросил у него: «А Нуйкины, они сейчас в какой стране?» Дроздов тогда от ответа, конечно, ушёл, но после побега предателя на Запад стало понятно, что супруги-нелегалы под угрозой. Их ищут.

В стране Юго-Восточной Азии, где они работали, рядом с ними поселилась странная английская пара, которая следила за соседями. Затем Нуйкины нашли в своей квартире жучок. Людмила была в это время в России, а вот Виталия пришлось вывозить в багажнике машины на советский корабль, стоявший на ремонте в порту.

– Кстати, в багажнике автомобиля с дипломатическим номером был вывезен англичанами через советско-финскую границу и предатель Гордиевский, – вспомнил полковник Захаров.

Он рассказал, что после бегства из СССР в Москве против Гордиевского было заведено уголовное дело по ст. 64 УК РСФСР («измена Родине»), предусматривавшей смертную казнь через расстрел. 14 ноября 1985 года он был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Этот приговор не был отменён и после прекращения существования СССР в 1991 году.

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