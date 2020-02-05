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Почему оказалось засекреченным дело «Перевала Дятлова»?
Константин Балагаев, «Российская газета»   
05 Февраля 2020 г.
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Накануне годовщины гибели группы Игоря Дятлова в районе горы Отортен в Екатеринбурге вновь заговорили о том, как идет повторное расследование событий 60-летней давности. "Странные вещи продолжают происходить с уголовным делом о гибели девяти туристов УПИ в 1959 году на севере области. Загадочным образом с титульного листа дела исчез его номер!", - говорит уральский писатель Анатолий Гущин (От редакции МГ: мы неоднократно возвращались к этому запутанному делу, за которым пристально наблюдают некоторые из наших дотошных читателей! Представляем и ситуацию в изложении уважаемой "Российской газеты").

Почему оказалось засекреченным дело «Перевала Дятлова»?

Когда это произошло, каким образом, сказать никто не может. В Фонде памяти группы Дятлова заявляют, что у них хранится папка (кстати, изданная по типу репринтной книги) без номера. В таком виде, якобы, они получили копию дела в госархиве области более десяти лет назад.

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Многих тогда это удивило. В результате некоторые исследователи невольно задались вопросом: оригинальное ли это дело, не фальшивка ли?

Руководитель фонда Юрий Кунцевич не исключает подмены. По его словам, правоохранительные органы могли пойти на такой шаг. Неслучайно так усиленно в последнее время продвигается "лавинная" версия гибели туристов, а техногенная отметается. Зачем? Видимо, есть что скрывать.

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Отсутствие номера на уголовном деле удивило и известного московского юриста, ветерана МВД Евгения Черноусова. Осенью прошлого года на одной из пресс-конференций в Екатеринбурге он заявил, что это нонсенс. На любом уголовном деле номер обязательно должен быть. В противном случае - это пародия, а не дело. И тоже не исключил возможной фальсификации.

Такого же мнения придерживается и Анатолий Гущин, чья новая книга - "Убийство у Горы мертвецов. Документы и версии" только что вышла в одном из екатеринбургских издательств.

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- Учитывая секретность трагедии и нежелание властей хотя бы приоткрыть завесу ЧП, правоохранительные органы могли пойти на подлог и удалить номер с уголовного дела,- считает Гущин. - Скорее всего, номер - это та самая ниточка, потянув за которую, можно приблизиться к раскрытию тайны. Номер дела вполне может фигурировать в каких-то документах, письмах под грифом "секретно", которыми после трагедии обменивались различные ведомства: военные, следственные. Конечно, письма эти написаны таким канцелярским языком, что не сразу и поймешь, о чем в них речь. Но вот номер уголовного дела может многое сказать. И если такое письмо вдруг попадется на глаза исследователям, то для тех, кто хранит тайну, это тоже будет ЧП. Им могут за это дать по шапке.

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Именно этим, считает Гущин, объясняется факт исчезновения номера с титульного листа дела. Хотя 20 лет назад, уверяет автор, номер был! И в своей новой книге он указывает его - 659.

- Уголовное дело для изучения мне было дано в областной прокуратуре в январе 1999 года, получил я его лично из рук заместителя прокурора области Виктора Петровича Туфлякова, - говорит Гущин. - От него же получал многочисленные комментарии в процессе чтения. Многие факты и данные, в том числе номер, стоящий на папке с материалами, я занес в свои записные книжки. И потом неоднократно указывал его в газетных публикациях. И никто ни разу со стороны работников органов мне на этот счет замечаний не делал. То есть указанный мною номер - 659 - их не смущал. Вот и сейчас в только что вышедшей книге я не стал ничего править. Оставил все, как есть. Моим глазам свидетели не нужны. Все эти манипуляции со стороны органов пусть остаются на их совести.

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По мнению Гущина, есть такое понятие, как "тайна личной жизни". По закону, "тайна личной жизни" охраняется 75 лет. Исходя из этого положения, скорее всего, и засекречены документы, касающиеся дятловской трагедии.

Справка "РГ"

Группа под руководством Игоря Дятлова, направившаяся в лыжный поход по Северному Уралу, погибла в окрестностях горы Холятчахль в феврале 1959 года. Тайна их смерти до сих пор остается предметом множества споров: почему палатка была поставлена не незащищенном от ветра склоне, что заставило людей выбежать из нее и почему их кожа имеет странный кирпичный оттенок. Родственники погибших были недовольны результатами расследования, это привело к тому, что в прошлом году генпрокуратура возобновила работу с материалами по делу шестидесятилетней давности.

Ранее на портале "Мои года" - о "Перевале Дятлова":

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