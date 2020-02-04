Одна из тайн XX века: что стояло за гибелью генсека ООН в 1961 году?

"В 1961 году в результате авиакатастрофы в Африке погиб шведский политик Даг Хаммаршельд и 15 других людей. Некоторые обстоятельства свидетельствуют о том, что самолет был сбит - и сделал это европеец", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В 1953 году этот швед стал, пожалуй, самым влиятельным генсеком ООН и за это был посмертно награжден Нобелевской премией мира. Он показал себя мастером решения конфликтов", - повествует журналист Фолькер Бернхард.

"В ходе Конголезского кризиса 1960 года Хаммаршельд критиковал использование ресурсов Африки в корыстных целях и в рамках миссии ООН в Конго (ONUC) он учредил миротворческие силы ООН ("голубые каски").

"30 июня 1960 года Конго получило независимость от жесткого режима бельгийских колониалистов, однако бельгийские войска сразу оккупировали части страны, чтобы воспрепятствовать национализации богатых сырьем рудников".

"За доли в горнодобывающих предприятиях опасалась и Великобритания. Для США Центральная Африка была интересна как зона влияния в холодной войне, а также в связи с большими месторождениями урана", - поясняет издание.

"Отдельные провинции отклонили центральное правительство, спустя одиннадцать дней сецессионист Моиз Чомбе провозгласил независимость богатой ресурсами провинции Катанги. (...) В этой взрывоопасной ситуации Даг Хаммаршельд 17 сентября 1961 года в составе делегации из 16 человек отправился в Северную Родезию (сегодня - Замбия) на мирные переговоры с Чомбе".

"В те недели бельгийский наемник и летчик-истребитель Ян Ван Риссегем, известный как "одинокий рейнджер", атаковал в составе крошечных ВВС Катанги войска ООН. Поэтому Хаммаршельд запросил поддержку с воздуха, в которой Великобритания и США ему, однако, отказали. Вместо этого его уверяли, что в этот день бельгиец не будет летать - что было ложным обещанием, ведь он был особенно активен", - отмечает издание.

За десять минут до посадки в аэропорту Ндолы самолет "Альбертина", на котором летел Хаммаршельд, находился на высоте 2 тыс. метров. "Диспетчер дал разрешение на посадку, "Альбертина" сделала еще один круг и внезапно исчезла. В Ндоле посчитали, что переговоры прервались, и, несмотря на то, что полицейские сообщили о яркой вспышке в небе, не начали поиски вплоть до следующего дня".

"Лишь тогда в 15 км от аэропорта была обнаружена разрушенная "Альбертина". Согласно отчету о результатах расследования Северной Родезии, пилоты нарушили минимальную высоту полета, самолет задел верхушку дерева и поэтому потерпел крушение".

Однако десятилетиями появлялись расплывчатые теории о произошедшем. "Угольщики, работавшие близ Ндолы, рассказывали о маленьком самолете, летевшем над большим до того, как в одном из них вспыхнул огонь".

"К тому же вскоре после катастрофы к месту крушения якобы поехали два джипа, лишь после этого обломки самолета загорелись ярким пламенем".

Гарольд Джулиен, единственный выживший, сообщал о "нескольких мелких взрывах в воздухе, которые привели к крушению самолета". Спустя шесть дней он неожиданно умер от почечной недостаточности.

"Факт в том, что фотографии жертв свидетельствуют о попадании в их тела пуль. Хаммаршельд, на котором внешне в целом не было повреждений, странным образом один лежал в белом костюме несколько в стороне, а из воротника торчал пиковый туз - символ смерти".

"В документальном фильме "Безнадежное дело Хаммаршельда" 2019 года друг пилота-наемника Яна Ван Риссегема, "одинокого рейнджера", рассказывает, что перед смертью он сознался ему в том, что "Альбертина" была сбита. Он якобы выполнял задание, не зная о личности пассажиров".

"Документальный фильм предполагает, что за казнью стояла теневая организация, выполняющая задания от имени ЦРУ и MI5, однако доказательства этому отсутствуют. (...) Многие документы по сей день засекречены либо официально вовсе не существуют".

Согласно расследованию Мохамеда Чанде Отмана, назначенного Антониу Гутерришем в 2017 году следователем по особо важным делам, версия того, что самолет был сбит, "остается "правдоподобной", но он указал на отсутствие прозрачности и назвал прежде всего Великобританию, Россию, ЮАР и США. Гутерриш заверил в проведении дальнейшего расследования".

"В этом видна основная дилемма ООН: она влиятельна лишь настолько, насколько на это согласны страны-участницы", - пишет Süddeutsche Zeitung.

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Перевод Inopressa.ru

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