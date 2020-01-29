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Судьбы-загадки: стали известны имена семи разведчиков-нелегалов

По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов. Это Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков, Герой России Виталий Нетыкса и его жена Тамара, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин. Все они, подчеркнул Нарышкин, внесли вклад в обеспечение безопасности России.

Судьбы-загадки: стали известны имена семи разведчиков-нелегалов

Нелегалом называют разведчика, который работает в другой стране под видом ее гражданина или поданного какого-либо другого государства.

Как отмечает РИА «Новости», впервые российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких выдающихся сотрудников-нелегалов. Подробности позже опубликует пресс-бюро СВР.

Безопасность Родины обеспечивается и такой вот таинственной работой. Некоторые имена причастных теперь раскрыты. Сразу вспоминается знаменитый Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны». Удивительная жизнь и удивительная судьба со своими понятностями, и в тоже время с секретами и загадками. Может и некоторые наши внуки мечтают о такой же незаурядной профессии?..

А еще любопытные истории из прошлого, достойные внимания, можно посмотреть здесь:

По инф. rosbalt.ru

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