Последний приют трех героев невидимого фронта

Кто из недавно рассекреченных разведчиков-нелегалов похоронен на Троекуровском кладбище Москвы

Е.И. Ким, В.В. Нетыкса, В.И. Лохов

Такое происходит впервые. Недавно директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в честь 100-летия ведомства назвал семерых отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

В рассекреченном списке значатся: Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким; Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков; Герой России Юрий Анатольевич Шевченко; Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его жена Тамара Ивановна Нетыкса; Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.

Могилы трех героев-разведчиков показал ветеран советских и российских спецслужб полковник в отставке Станислав Иванович Королев. И ниже рассказ об этих же трех легендарных людях.

Трагедия полковника Кима

Не зря Троекуровское кладбище Москвы называют погостом разведчиков. Здесь похоронены убийца Троцкого Меркадер, спасители Сталина, Рузвельта и Черчиля Геворк Варданян и его недавно умершая жена Гоар, а также многие другие герои невидимого фронта.

Первым делом старый разведчик ведёт к скромному надгробию. На чёрной квадратной плите минимум информации: Герой Советского Союза Ким Евгений Иванович 1932–1998.

Так же скупо о нём сказано в официальной справке пресс-бюро Службы внешней разведки. Мол, владел японским, корейским, английским и испанским языками. В особый резерв ПГУ КГБ зачислен в 1960 году.

Герой Советского Союза, полковник в отставке Ким Евгений Иванович (до 1978 года Ким Ен Чер) родился 27 февраля 1932 года в городе Кочан (Корея) в крестьянской семье, кореец.

Образование высшее – в 1960 году окончил Восточный факультет (факультет восточных языков) Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова по специальности «Японская филология».

На оперативной работе в разведке с 1962 года. В 1966 году в качестве разведчика-нелегала выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой. Зарекомендовал себя опытным работником, отличавшимся высоким профессионализмом, широким кругозором, хорошими аналитическими и организаторскими способностями.

В особых условиях работал до 1989 года. Успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резидентурой. Имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке.

- Что означает этот термин? – вопрос к ветерану.

– Это лучшая оценка работы разведчика, когда добытые им агентурным путём сверхсекретные документы ложатся на стол высшему руководству страны, – ответил полковник Королёв.

В характеристике легендарного разведчика сказано, что в работе он в полной мере проявил смелость, решительность, сочетавшиеся с такими присущими ему качествами, как хладнокровие, общительность, предприимчивость и находчивость.

За достигнутые результаты в работе и проявленные при этом мужество и героизм в 1987 году удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу», нагрудными знаками «Почётный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», другими ведомственными знаками и медалями.

– В каких странах работал Евгений Иванович?

В ответ Станислав Иванович лишь усмехнулся: мол, военная тайна. Впрочем, известно, что советские корейцы во второй половине 1960-х и в 1970-х годах активно использовались на нелегальной работе в маоистском Китае. Правда, Ким прекрасно владел японским, корейским, английским и испанским языками и мог работать в самых разных регионах мира.

– Его судьба была нелёгкой, даже трагичной, – стоя у могилы, продолжал свой рассказ полковник.

Ради работы в нелегальной разведке Киму пришлось надолго разлучиться с женой и сыном. Ведь Евгений работал в одной из азиатских стран, выдавая себя за местного жителя. Жена же имела типичную рязанскую внешность и не имела способностей к сложным восточным языкам.

Настоящая семейная трагедия случилась, когда сын Кима, подросток, утонул во время купания. Нелегал сумел вырваться в Москву лишь на день и сразу после похорон, сжав зубы, поспешил на место службы. После этого жена решила развестись с Евгением.

Другая трагедия в жизни Кима случилась в Москве в ноябре 1998 года. В возрасте 66 лет он был сбит автомобилем.

– Это был несчастный случай или ДТП специально подстроили зарубежные спецслужбы? – снова вопрос к ветерану.

Но полковник Королёв в ответ лишь неопределённо пожал плечами.

Предупреждал о терактах в Москве

У могилы Героя Российской Федерации генерал-майора в отставке Нетыксы Виталия Вячеславовича всегда цветы. Ведь ещё жива его жена и соратница по разведке Тамара Ивановна.

В официальной короткой справке сказано, что Виталий Нетыкса родился 29 мая 1946 года в Москве в семье служащих.

Образование высшее – в 1970 году с отличием окончил факультет №2 Московского авиационного института (МАИ) им. С. Орджоникидзе по специальности «Инженер-механик по двигателям летательных аппаратов».

В органах госбезопасности и особом резерве с 1972 года. В период с 1972 по 1978 год проходил спецподготовку, в ходе которой в совершенстве овладел испанским языком.

В 1978–1998 гг. выполнял специальные задания в особых условиях. Работал вместе с женой в странах с жёстким административно-полицейским режимом в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Мужественно преодолевал трудности при решении оперативных задач. Обладая высокими профессиональными качествами, сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада.

После возвращения на родину работал над государственной целевой комплексной программой по одному из приоритетных направлений деятельности внешней разведки. Много сил и времени отдавал обучению и подготовке молодых разведчиков-нелегалов.

В ноябре 2000 г. президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ №1870сс о присвоении В.В. Нетыксе воинского звания «генерал-майор».

– Негусто написано в официальной бумаге о таком выдающемся разведчике.

– Пресс-бюро СВР можно понять, – возразил старый разведчик. – Ведь иностранные разведки под лупой сейчас изучают всё, что касается недавно рассекреченных нелегалов. Зачем им давать лишние козыри в их шпионской игре?

– И всё же хотелось бы хотя бы в рамках возможного «очеловечить» биографию генерала-разведчика.

– Кое о чём рассказывает его вдова, – заметил Станислав Иванович. – Вот, на мой взгляд, примечательный факт.

«Разведчик-нелегал, Герой России Виталий Нетыкса в ходе работы за рубежом в 1996 году узнал о том, что в Москве готовятся теракты», – рассказала его вдова Тамара Нетыкса, работавшая вместе с супругом.

По словам Тамары Ивановны, многие вещи, касающиеся их работы за границей, до сих пор остаются секретом.

«Но про некоторые вещи могу рассказать. Он получил информацию, что в Москве могли быть теракты, взрывы, это был 1996 год», – рассказала ветеран СВР.

Характеризуя своего мужа, Тамара Ивановна сказала, что считает его символом разведчика-нелегала, который не сломается и не предаст свою страну даже под пытками.

За достигнутые результаты в работе, проявленные при этом мужество и героизм он в 2007 году удостоен звания Героя Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации №740cc от 12 июня 2007 года). Также награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта, Красной Звезды, нагрудным знаком «За службу в разведке», многочисленными ведомственными знаками и медалями.

Скончался 5 сентября 2011 года.

Гордость осетинского народа

И вот третий памятник из недавно рассекреченного списка великолепной семёрки нелегалов.

В современной Южной Осетии полковник Владимир Лохов – один из национальных героев.В декабре 2019 года в Москве посольство РЮО проводило торжественный вечер, посвящённый 95-летию Владимира Иосифовича.

И вновь сухие строчки официальной информации. Лохов Владимир Иосифович родился 22 декабря 1924 года в с. Пичигвины Знаурского района Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР, осетин.

Образование высшее – в 1953 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета.

В 1957 году зачислен в особый резерв ПГУ КГБ и по август 1962 года проходил подготовку для работы в особых условиях.

Много и плодотворно трудился в качестве разведчика-нелегала в ряде стран Азии, Европы, Востока. При выполнении ответственных заданий посетил десятки государств указанных регионов.

В августе 1963 года нелегально выведен в одну из азиатских стран. В результате проявленных инициативы и настойчивости Лохов В.И. в короткие сроки легализовался в стране назначения на длительное время и создал необходимые условия для ведения разведывательной работы с нелегальных позиций. В ноябре 1965 года на связь ему был передан ценный и надёжный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть. Умелые действия при легализации позволили Лохову В.И. в качестве нелегального резидента руководить указанной ценной агентурой и получать от неё актуальную документальную информацию.

В 1973 году выведен в Центр, работал в качестве тренера-нелегала. В январе 1979 года назначен начальником 1-го отдела Управления «С».

Неоднократно поощрялся руководством службы. За достигнутые результаты в работе награждён медалью «За боевые заслуги», нагрудным знаком «Почётный сотрудник госбезопасности», орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени.

Умер в 2002 году.

– У него не было ни одного провала, – добавил к скупым строчкам официального сообщения пресс-бюро СВР полковник Королёв. И это была высшая оценка нелегалу.

А сейчас приоткроем завесу над еще несколькими тайнами:

По инф. argumenti.ru

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