Расследование о загадочной посылке: уран «из реактора Гитлера»



"Шесть лет назад два ученых из США получили посылку с кубиком урана. Он оказался сохранившейся частью программы Гитлера по созданию ядерной бомбы и привел исследователей к неожиданному выводу", - пишет немецкий журнал Focus.

"Анонимная посылка поступила летом 2013 года, и ее содержимое, как констатировали Тимоти Кет и Мириам Химерт, было весьма неожиданным. Оба физика, ведущих исследовательскую работу в американском Мэрилендском университете, держали в своих руках кубик урана с очень слабой радиоактивностью размером примерно 5 см и весом 5 фунтов. Как минимум такой же удивительной была приложенная записка: "Из реактора, который пытался построить Гитлер. Подарок от Ниннингера", - повествует автор статьи Амин Фурер.

"Сразу несколько вопросом появилось у ученых после получения посылки: действительно ли этот урановый кубик был частью программы Третьего рейха по созданию ядерной бомбы? Кто сделал им такой странный подарок? И кто такой Ниннингер, абсолютно неизвестный обоим ученым?".

"Кет и Хиберт начали свое расследование. Конечно, они знали основные исторические факты. Ученые нацистской Германии с 1941 года работали над "бомбой", ведь благодаря созданию ядерной бомбы нацистское руководство надеялось получить решающее преимущество в борьбе против своих противников на войне. Ученых разделили на три группы, работавшие в трех разных районах: в Берлине, Лейпциге и Готтове".

Берлинская группа исследователей, которой руководил известный физик Вернер Гейзенберг, зимой 1944 года была переведена на юг Германии - там ученые работали в пещере под замком Хайгерлох недалеко от Тюбингена. Группа Гейзенберга провела уже семь экспериментов с ураном, в Хайгерлохе последовал восьмой эксперимент под названием B-VIII, говорится в статье.

Как писал позднее Гейзенберг, в экспериментальном ядерном реакторе находилось 664 кубика урана весом примерно по пять фунтов. "Историки по сей день спорят о том, был ли вообще у немецких исследователей шанс создать ядерную бомбу при помощи их методов и средств. Последним это оспаривал физик-ядерщик Манфред Попп, по словам которого, у немцев отсутствовали для этого финансовые средства и необходимые условия для работы. По мнению физика, немецкая ядерная программа ни в коей мере не была оснащена так же, как легендарный "Манхэттенский проект", в рамках которого американцы в значительно более короткие сроки создали ядерную бомбу".

"Когда Кет и Хиберт начали искать информацию о происхождении их уранового кубика, они наткнулись на документы, которые показывают: Германия располагала значительно большим количеством урана, чем предполагалось ранее".

В Хайгерлохе хранилось 659 кубиков Урана (Гейзенберг писал о 664), но их было недостаточно. "Во время своего расследования Кет и Хиберт обнаружили в Национальном архиве США коробку с надписью "Немецкий уран". Содержимое коробки их удивило: речь шла о сотнях документов о немецком уране, лишь недавно обнародованных американскими властями".

"Из этих документов следует, что немцы, наряду с упомянутыми 659 кубиками урана, располагали еще более чем 400 кубиками. Они использовались в испытаниях другой исследовательской группы в Готтове, которые, однако, были прекращены. При объединении этих двух запасов можно было бы получить в прямом смысле взрывоопасное количество урана. "Объединенного материала было бы более чем достаточно, чтобы достичь критичности реактора B-VIII", - констатировали Кет и Хиберт".

Впрочем, среди немецких ученых отсутствовало единство. "Исследователи враждовали между собой, руководители исследований буквально ненавидели друг друга", - отмечает Хиберт. И эта враждебность, возможно, помешала успеху разработок - в отличие от США, где значительно большее количество ученых были не только лучше оснащены материальными средствами, но и тесно сотрудничали друг с другом".

В ходе своего расследования Кет и Хиберт также нашли ответ на вопрос о дальнейшей судьбе урановых кубиков после войны. "В Германии сформировался черный рынок урановых кубиков, приобрести которые неоднократно предлагалось американцам по абсолютно неразумной цене. Так как они отказались, большая часть этих кубиков, по-видимому, отправилась в Советский Союз. Но там их след теряется", - пишет издание.

"Некоторые кубики все же оказались в США, причем у частных лиц, в том числе и урановый кубик из Мерилэнда. Его в 1945 году привез из Германии в США мужчина по имени Роберт Д.Нинингер, который тогда занимался закупкой урана для Манхэттенского проекта". Позднее он подарил кубик своему другу, который и отправил его исследователям спустя 70 лет.

"История кубика из урана - это история научного провала, "хотя и провала, который стоит праздновать", отмечают ученые. Ведь исследователям из нацистской Германии не удалось создать ядерную бомбу. Эту сомнительную славу получили в итоге американцы. В августе 1945 года они также без колебаний сбросили бомбу на японские города Хиросиму и Нагасаки - на врага, который давно был повержен", - пишет Focus.

Создание оружия, его содержание, применение, распространение – эти и другие вопросы преследуют ученых-оружейников вместе с проблемами морали. Немаловажно, в чьих руках будет находиться грозный инструмент воздействия на других, готовы ли люди вообще владеть мощными разработками и т.д. И невольно порадуешься, что гитлеровская задумка по созданию ядерной бомбы провалилась. И так мир содрогнулся под громадными потерями ведомой в те времена войны.

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Перевод Inopressa.ru

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