Снят гриф "секретно" с данных о "бегстве Гитлера в Аргентину"

Федеральное бюро расследований США сняло гриф секретности с некоторых документов времен Второй Мировой войны. В открытом доступе оказался документ, из которого следует, что в 1945 году в ФБР поступила информация о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину.

Документы опубликованы на сайте ведомства, и в них скрыты некоторые слова.

По данным ФБР, один из сотрудников сообщил, что сбежавший из Берлина Гитлер на подводной лодке добрался до Аргентины. По сведениями агента, высокопоставленные аргентинские чиновники предоставили ему ранчо в южной части Анд.

Руководство во главе с директором ФБР Эдгаром Гувером посчитало данные неполными и отказалось проводить расследование того, действительно ли Гитлер находится в Аргентине.

Официально же ученые-историки и документалисты установили, что Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине. Некоторое время существовала теория, что Гитлера и Еву Браун на подлодке перевезли в Южную Америку, и он жил в Аргентине и Парагвае и умер в 1964 году.

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