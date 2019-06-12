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Поиски Янтарной комнаты привели в Польшу
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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В Польше обнаружили тоннель, который может вести в легендарную Янтарную комнату. Взбодритесь, исследователи!

Поиски Янтарной комнаты привели в Польшу

Вход расположен в поселении Мамерки на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, передает радиостанция RMF24. По словам сотрудников музея, находка была сделана при помощи георадара.

На поверхности тоннеля находятся 100-килограммовая плита и проросшее дерево. Это может говорить о том, что люк не открывался несколько десятков лет.

Предположительно, тоннель удастся вскрыть к концу июня.

Янтарная комната была подарена Петру I, а в 1941 году вывезена немцами в Королевский замок Кёнигсберга. Она исчезла в 1945 году, и с тех пор ее поиски ведут археологи по всему миру. В 2017 году сообщалось, что объект может скрываться в районе Дрездена.

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По инф. rosbalt.ru

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