"Выскажется хоть завтра". Путин готов поставить точку в спорах вокруг "пенсионной повышки"?

В самое ближайшее время, «возможно, прямо завтра», Владимир Путин выступит с заявлением о пенсионной реформе, законопроект о которой включает крайне спорный пункт о повышении пенсионного возраста и уже принят Госдумой в первом чтении . Об этом Путин заявил во вторник на совещании в Омске. Наверное, если такое заявление прозвучит - то в формате телеобращения, предполагает пресса и вспоминает, что все последние месяцы Владимир Владимирович отделывался отстраненным молчанием по нервному поводу.

Как сообщают информагентства, президент также заверил, что «постоянно» и «внимательно» наблюдает за ходом дискуссии о повышении пенсионного возраста. Реакцию общества на пенсионную реформу он назвал «ожидаемой». Тема «крайне важна и чувствительна и вряд ли кому-то может понравиться», считает президент.

— И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста.

Напомним также, что последнему "анонсу высказывания" предшествовало заявление пресс-секретаря первого лица, Дмитрия Пескова: Путин в курсе о планах проводить митинги против пенсионной реформы (а такие митинги возникают по всей стране - и, с приближением осени и окончанием дачного сезона, их число будет логично расти). Тут стоит напомнить также и о планах о проведении референдума насчет сохранения ныншенего пенсионного возраста: ЦИК уже зарегистировал соответствующие вопросы и группы активистов, которые начали свою деятельность, надо полагать, что первое лицо государства тоже в курсе этих намерений.

В каком же русле следует ожидать долгожданного и вот уже анонсирванного высказывания?

Очень похоже, что оно будет направлено на поддержку президентским авторитетом (самым важным в стране!) - ругаемого всеми подряд правительственного законопроекта.

По его словам, главное — чтобы предложенные изменения обеспечили достойный уровень жизни пенсионеров и защищали интересы нынешних и будущих поколений. «У меня сложилось свое мнение. Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но — главное — обеспечивала достойное качество жизни», — добавил он.

Также президент указал на необходимость учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда и понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет». По словам Путина, правительство поступило верно, руководствуясь в пенсионных планах «жесткими расчетами». «Так и должно быть», — заключил Путин.

Так что, уважаемые поклонники Владимира Владимировича - не обессудьте, если "буквально завтра" вы услышите какие-то слова, которые окончательно поставят крест на надежде сохранить "право на отдых" в стране - в прежних рамках. Впрочем, и спешить с прогнозами пока не будем... Единственное, что есть ощущение: позиция всей "вертикали власти" в России по отношению к реформе - определится действительно на днях, исходя из установок Верховного (а то, что может быть дана отмашка на "отсрочку" - вполне возможно: недаром кое-где на местах, как вот в Питере, местные чиновники и депутаты верстают бюджеты 2019 года, исходя из сложившихся на сегодня социально-экономических параметров, невзирая на гипотетическую "повышку")

***

Стоит напомнить:

— Скандальный законопроект двигается, вроде бы, от имени правительства - при поддержке доминирующей в Госдуме партии "Единая Россия" (которая даже протолкнула его в 1-м чтении). При этом критика законопроекта идет со всех сторон: и от оппозиции, и от общественности, и от экспертов-экономистов, и даже от наиболее независимо мыслящих членов ЕР.

По инф. rosbalt.ru

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