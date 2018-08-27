Бюджет Санкт-Петербурга верстается без учета "пенсионной повышки": ничего же еще не решено!

Планирование бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов происходит без учета возможного повышения пенсионного возраста. Об этом в рамках слушаний в местном ЗакСе заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников. Заметим, для муниципалитетов (не только питерского - а по всей стране!) запуск того или иного закона означал бы конкретные финансовые обязательства: например, обеспечение льгот тем, кому они положены (меньше пенсионеров - меньше расходов).

«Повышение пенсионного возраста — это вопрос не 2019 года. Так что все расчеты производились по старым показателям. Этот вопрос требует более детального обсуждения и точка в нем пока еще не поставлена», — объявил главный финансист Северной столицы. При этом он подчеркнул, что "по социальной линии от комитетов поступили значительные заявки", которые связаны «с ростом контингента». Видимо, имелось в виду в том числе увеличение количества пенсионеров (в то время как принятие закона о "пенсионной повышке" означало бы их сокращение уже с 1 января). Вывод напрашивается простой: чиновники в Петербурге прогнозируют либо переформатирование законопроекта, либо затягивание его обсуждения и принятия на неопределенную перспективу.

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Стоит напомнить, что скандальный законопроект двигается, вроде бы, от имени правительства - при поддержке доминирующей в Госдуме партии "Единая Россия" (которая даже протолкнула его в 1-м чтении). При этом гарант Конституции, Владимир Путин, невнятно молчит. При этом критика законопроекта идет со всех сторон: и от оппозиции, и от общественности, и от экспертов-экономистов, и даже от наиболее независимо мыслящих членов ЕР.

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По инф. rosbalt.ru

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