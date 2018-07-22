Путин высказался о пенсионном возрасте

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравятся имющиеся варианты изменения возраста выхода на пенсию в России: это чуть ли не первое высказывание руководителя страны по нервной теме.

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — отметил Путин.

«И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — добавил он.

«Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится», — заметил президент.

Путин привел пример, указав, что в РФ на пять пенсионеров приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет».

Он пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте, за исключением тех, кто "пытается делать себе на этом рекламу". Он также напомнил, что "окончательного решения по этому вопросу пока нет" - при том, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России.



Подробности по теме пенсионного возраста - по ссылке.

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