Из Кремля — про "пенсионную повышку": Путин в курсе протестов

Президент РФ Владимир Путин в курсе о планах проводить митинги против пенсионной реформы. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, в последние месяцы какой-либо внятной позиции президентом по спорному вопросу не обозначалось. Путин молчит до сих пор...

Как сообщает ТАСС, представитель Кремля заверил, что Путин «постоянно получает информацию обо всем, что происходит во всех регионах». О протестных митингах, добавил Песков, президент также получает информацию - « наряду с другими новостями».

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Тем временем, жизнь продолжается - чиновникам в ведомствах и "на местах" надо готовить страну к предстоящему 2019 году. Любопытная новость пришла вчера из Санкт-Петербурга: здесь планирование бюджета огромного города на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов происходит без учета возможного повышения пенсионного возраста. Вывод напрашивается простой: чиновники в Петербурге прогнозируют либо переформатирование законопроекта, либо затягивание его обсуждения и принятия на неопределенную перспективу.

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Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении провести всероссийскую акции против пенсионной реформы в Единый день голосования 9 сентября. Впрочем, как сообщил СМИ глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, 9 сентября в центре столицы «планируется множество других мероприятий, посвященных подготовке ко Дню города» - так что сторонникам оппозиционного политика было отказано.

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Сторонники Алексея Навального в Петербурге подали в Смольный заявку на проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом корреспоненту «Росбалта» сообщил глава городского штаба политика Денис Михайлов.

«Мы уведомили Смольный о проведении митинга в Петербурге. Готовимся выйти в центр города вне зависимости от того, какую отписку они придумают в этот раз. Никаких „согласований“ и „разрешений“ на проведение митинга не существует — право на свободу собраний закреплено в Конституции РФ», — отмечают сторонники Навального.

Акция намечена на 9 сентября. Михайлов подчеркнул, что в заявке указано только одно место проведения митинга — на Сенатской площади у Медного всадника. Оппозиционеры указали «чисто техническое число» потенциальных участников — 4 тыс. человек. Но ожидают, что на акцию придет больше людей.

Кроме того, петербургская оппозиция планирует провести объединенный митинг против повышения пенсионного возраста 16 сентября.

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В Саратове на митинге коммунистов против повышения пенсионного возраста собрались около сотни сторонников партии.

Депутат областной думы Ольга Алимова сообщила ИА «Свободные новости», что в регионе против «пенсионной аферы», как назвала она реформу, уже собрано 70 тысяч подписей, по России — около 6 миллионов.

Открывая митинг, коммунистка заявила, что, по ее мнению, исполнительная власть стремится «снизить нагрузку на почву». «Достаточно оставить 15 миллионов граждан, этого достаточно, чтобы обслуживать скважины», — заявила депутат Алимова. Она также анонсировала следующий митинг против реформы, который пройдет 2 сентября у памятника Николаю Вавилову

«Нам необходимо выйти на вторую волну всероссийской акции протеста. Туда должно прийти вдвое больше людей. В прошлый раз пришло от двух до пяти тысяч, должно прийти от четырех до 10 тысяч!» — заявил депутат облдумы Николай Бондаренко.

Жительница Ленинского района Юлия Дегтярева предположила, что в результате реформы молодежь будет ждать смерти людей предпенсионного возраста, чтобы скорее занять их рабочие места.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин уличил власти в ложных заявлениях по поводу пенсионной реформы. Первой неправдой он считает отсутствие в бюджете денег на пенсии — по его мнению, средств в госфондах достаточно еще на 25 лет. «Второе — якобы демографический провал у нас какой-то. В мозгах у них провал!» — заявил парламентарий, и эти слова были встречены смехом и аплодисментами.

Рашкин напомнил, что реальная демографическая проблема существовала в СССР после гибели 20 миллионов человек в Великой Отечественной войне. Тем не менее, тогда речь о повышении возраста выхода на пенсию не велась. «Народ имеет право на любые действия, если вы подводите его к геноциду», — заявил в заключение депутат.

По инф. rosbalt.ru

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