Из Кремля — про "пенсионную повышку": Путин в курсе протестов

Как сообщает ТАСС, представитель Кремля заверил, что Путин «постоянно получает информацию обо всем, что происходит во всех регионах». О протестных митингах, добавил Песков, президент также получает информацию - « наряду с другими новостями».
Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении провести всероссийскую акции против пенсионной реформы в Единый день голосования 9 сентября. Впрочем, как сообщил СМИ глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, 9 сентября в центре столицы «планируется множество других мероприятий, посвященных подготовке ко Дню города» - так что сторонникам оппозиционного политика было отказано.
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Сторонники Алексея Навального в Петербурге подали в Смольный заявку на проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом корреспоненту «Росбалта» сообщил глава городского штаба политика Денис Михайлов.
«Мы уведомили Смольный о проведении митинга в Петербурге. Готовимся выйти в центр города вне зависимости от того, какую отписку они придумают в этот раз. Никаких „согласований“ и „разрешений“ на проведение митинга не существует — право на свободу собраний закреплено в Конституции РФ», — отмечают сторонники Навального.
Акция намечена на 9 сентября. Михайлов подчеркнул, что в заявке указано только одно место проведения митинга — на Сенатской площади у Медного всадника. Оппозиционеры указали «чисто техническое число» потенциальных участников — 4 тыс. человек. Но ожидают, что на акцию придет больше людей.
Кроме того, петербургская оппозиция планирует провести объединенный митинг против повышения пенсионного возраста 16 сентября.
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В Саратове на митинге коммунистов против повышения пенсионного возраста собрались около сотни сторонников партии.
Депутат областной думы Ольга Алимова сообщила ИА «Свободные новости», что в регионе против «пенсионной аферы», как назвала она реформу, уже собрано 70 тысяч подписей, по России — около 6 миллионов.
Открывая митинг, коммунистка заявила, что, по ее мнению, исполнительная власть стремится «снизить нагрузку на почву». «Достаточно оставить 15 миллионов граждан, этого достаточно, чтобы обслуживать скважины», — заявила депутат Алимова. Она также анонсировала следующий митинг против реформы, который пройдет 2 сентября у памятника Николаю Вавилову
«Нам необходимо выйти на вторую волну всероссийской акции протеста. Туда должно прийти вдвое больше людей. В прошлый раз пришло от двух до пяти тысяч, должно прийти от четырех до 10 тысяч!» — заявил депутат облдумы Николай Бондаренко.
Жительница Ленинского района Юлия Дегтярева предположила, что в результате реформы молодежь будет ждать смерти людей предпенсионного возраста, чтобы скорее занять их рабочие места.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин уличил власти в ложных заявлениях по поводу пенсионной реформы. Первой неправдой он считает отсутствие в бюджете денег на пенсии — по его мнению, средств в госфондах достаточно еще на 25 лет. «Второе — якобы демографический провал у нас какой-то. В мозгах у них провал!» — заявил парламентарий, и эти слова были встречены смехом и аплодисментами.
Рашкин напомнил, что реальная демографическая проблема существовала в СССР после гибели 20 миллионов человек в Великой Отечественной войне. Тем не менее, тогда речь о повышении возраста выхода на пенсию не велась. «Народ имеет право на любые действия, если вы подводите его к геноциду», — заявил в заключение депутат.
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