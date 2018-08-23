Референдум о "пенсионной повышке": в Санкт-Петербурге "прошла нижегородская формулировка"

Горизбирком Петербурга зарегистрировал региональную подгруппу по проведению общероссийского референдума, посвященного пенсионной реформе. Как передает корреспондент «Росбалта», восемь членов ГИК были «за», трое, в том числе представитель КПРФ, против.

Комиссии понадобилось меньше суток, чтобы проверить все документы. В Горизбиркоме при этом утверждают, что этого времени хватило для отправки запроса в МВД по поводу паспортных данных инициаторов.

«Правовых препятствий в регистрации инициативной подгруппы не выявлено», — сообщил член ГИК Олег Зацепа.

Собрание инициативной группы прошло 21 августа, в нем приняло участие 119 человек. Одним из организаторов выступил член общественного совета Калининского района, гендиректор АО «Компонент» Владимир Кушпиль.

Вопрос, выносимый на референдум, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Данная формулировка совпадает с той, что была подана в ЦИК активистами из Нижнего Новгорода. Если она найдет поддержку в 43 регионах РФ, то действительно может быть вынесена на референдум — в том случае, если удастся собрать подписи 2 млн граждан в поддержку. При этом Владимир Кушпиль не смог пояснить, почему он и его единомышленники поддержали формулировку нижегородцев, он лишь отметил, что она показалась им «близкой идеологически».

Одновременно к подаче в Горизбирком документов готовится региональная подгруппа от КПРФ. Собрание их инициативной группы состоялось накануне, 22 августа. Но по одному вопросу в комиссии субъекта может быть зарегистрирована только одна подгруппа. Таким образом, в КПРФ упустили шанс сделать Петербург одним из 43 субъектов, в которых они могли бы собирать подписи в поддержку референдума. Если активисты из других движений первыми «застолбят» и другие регионы, коммунисты лишатся даже теоретический возможности организовать плебисцит по вопросу пенсионной реформы.

Заметим, все это говорит о том, что вокруг "права возглавить референдум" (который еще запросто могут запретить под формальными предлогами) - развернулась нешуточная политическая борьба. Как, собственно, и предсказывалось.

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По инф. rosbalt.ru

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