Лех Валенса о претензиях нынешних властей Польши к России: «Это как требовать вернуть молодость!..»

Россия и Польша «заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе». Об этом заявил бывший польский президент Лех Валенса.

Он уверен, что для улучшения отношений странам необходимо начать диалог. Только так можно обсудить проблемы и найти способ, чтобы решить их, добавил политик.

Он также с иронией отнесся к заявлению главы МИД Павла Яблонского о «безоговорочном» праве на получение репараций от России за ущерб от Второй мировой войны. «Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно», — подчеркнул Валенса.

Ранее Яблонский заявил, что Польша имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. И у этого вопроса, по его словам, нет срока давности.

Напомним, что именно при Валенсе в бывшей ПНР произошла смена власти, итогом которой стал выход Польши из-под советского влияния. Так что в "братских симпатиях" к России его заподозрить очень трудно - и не надо: это просто проявления здравого смысла, не первое за последнее время, кстати. А сами отношения между Польшей и РФ нынче - самые наисквернейшие (тут ответственность, скорее всего, обоюдная - и Варшавы, и Москвы). Напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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