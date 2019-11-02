Удивительная блогер Айрис: ей почти 100 лет и живет она тоже на все 100%

Просто удивительная блогер живет в Америке в городе Нью-Йорке. Это икона стиля, деловая женщина, дизайнер интерьера и моды Айрис Апфель. Интересна она большой аудитории не только своими достижениями в разных сферах, но и тем, что стоит уже почти на пороге своего 100-летия и показывает пример, как можно и жить тоже на все 100%.

Известно, что Айрис родилась в Нью-Йорке в далеком 1921 году. Ее работой был женский журнал мод. В 1948 году она вышла замуж и была в браке больше 67 лет. Супруг Айрис - Карл Апфель, к слову, прожил более 100 лет. Он ушел в мир иной летом 2015 года, не дожив до своего 1001-летия всего лишь 3-х дней. Семейная пара была основательницей текстильной фирмы. Айрис занималась оформлением комнат Белого Дома для девяти американских президентов, известна она также своими лекциями по моде и дизайну, по собственной линии одежды и успехах на модельном поприще.

Когда даме было 97 лет, она получила предложение от модельного агентства IMG Models. Его глава посчитал удивительную женщину настоящей «иконой стиля с огромным талантом», захотел показать всему миру дар Айрис и в очередной раз доказать известную истину, которую всегда стоит держать в голове: «Возраст – это всего лишь цифра». Кто бы не согласился на такое заманчивое предложение?! Вот и Айрис его, конечно же, приняла. Она считает, что ее пример подтолкнет других пожилых дам к активным действиям – воплотить свою мечту никогда не поздно!

Вспомните еще раз, сколько лет этой замечательной женщине-блогеру и посмотрите, как прекрасно она себя подает и роскошно и очень интересно выглядит.

На своей страничке в сети Instagram Айрис можно увидеть в самых разных образах. Везде она элегантна, не стремится молодиться так, чтобы на это было смешно смотреть. Исключительное чувство стиля и абсолютное понимание того, что идет, а что нет, что способно украсить, а что наоборот – все это присутствует у прекрасного блогера.

Кстати, мы уже писали об этой незаурядной даме:

Можно наблюдать, что Айрис, несмотря на очень почтенные годы, не сидит на месте и отлично проводит время. Она выходит в свет на разные мероприятия, часто ее можно наблюдать среди молодежной аудитории. Это, к слову, правильная позиция. Даже психологи советуют старшему поколению быть иногда поближе к молодым - потому что представители нового поколения способны заразить своей энергией, интересом к жизни во всех ее проявлениях, мечтами, сбыточными или нет, но точно заставляющими двигаться вперед.





Тянутся к Айрис и дети. Еще бы, такая молодая и жизнерадостная бабушка! Любой с таким человеком захочет дружить, общаться и находиться рядом! Ребятишки Шарлотта, Норт и Никки создали для блогера медведя «Ирис».

На страничку Айрис, конечно, стоит посмотреть — по ссылке .

Обязательно вдохновиться ее жизнью, понять, что и невозможное бывает возможным и что в любом возрасте всегда нужно оставлять место для мечты. А стареть... Разве это для нас?

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