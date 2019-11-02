Удивительная блогер Айрис: ей почти 100 лет и живет она тоже на все 100%

Просто удивительная блогер живет в Америке в городе Нью-Йорке. Это икона стиля, деловая женщина, дизайнер интерьера и моды Айрис Апфель. Интересна она большой аудитории не только своими достижениями в разных сферах, но и тем, что стоит уже почти на пороге своего 100-летия и показывает пример, как можно и жить тоже на все 100%.
Известно, что Айрис родилась в Нью-Йорке в далеком 1921 году. Ее работой был женский журнал мод. В 1948 году она вышла замуж и была в браке больше 67 лет. Супруг Айрис - Карл Апфель, к слову, прожил более 100 лет. Он ушел в мир иной летом 2015 года, не дожив до своего 1001-летия всего лишь 3-х дней. Семейная пара была основательницей текстильной фирмы. Айрис занималась оформлением комнат Белого Дома для девяти американских президентов, известна она также своими лекциями по моде и дизайну, по собственной линии одежды и успехах на модельном поприще.
Когда даме было 97 лет, она получила предложение от модельного агентства IMG Models. Его глава посчитал удивительную женщину настоящей «иконой стиля с огромным талантом», захотел показать всему миру дар Айрис и в очередной раз доказать известную истину, которую всегда стоит держать в голове: «Возраст – это всего лишь цифра». Кто бы не согласился на такое заманчивое предложение?! Вот и Айрис его, конечно же, приняла. Она считает, что ее пример подтолкнет других пожилых дам к активным действиям – воплотить свою мечту никогда не поздно!
Вспомните еще раз, сколько лет этой замечательной женщине-блогеру и посмотрите, как прекрасно она себя подает и роскошно и очень интересно выглядит.
На своей страничке в сети Instagram Айрис можно увидеть в самых разных образах. Везде она элегантна, не стремится молодиться так, чтобы на это было смешно смотреть. Исключительное чувство стиля и абсолютное понимание того, что идет, а что нет, что способно украсить, а что наоборот – все это присутствует у прекрасного блогера.
Можно наблюдать, что Айрис, несмотря на очень почтенные годы, не сидит на месте и отлично проводит время. Она выходит в свет на разные мероприятия, часто ее можно наблюдать среди молодежной аудитории. Это, к слову, правильная позиция. Даже психологи советуют старшему поколению быть иногда поближе к молодым - потому что представители нового поколения способны заразить своей энергией, интересом к жизни во всех ее проявлениях, мечтами, сбыточными или нет, но точно заставляющими двигаться вперед.
Тянутся к Айрис и дети. Еще бы, такая молодая и жизнерадостная бабушка! Любой с таким человеком захочет дружить, общаться и находиться рядом! Ребятишки Шарлотта, Норт и Никки создали для блогера медведя «Ирис».
На страничку Айрис, конечно, стоит посмотреть — по ссылке.
Обязательно вдохновиться ее жизнью, понять, что и невозможное бывает возможным и что в любом возрасте всегда нужно оставлять место для мечты. А стареть... Разве это для нас?
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Центробанк и Минфин устроили презентацию новой системы пенсионного накопления, которая сулит гражданам приварок к страховым пенсиям обычного типа. Но сдержит ли государство очередное свое обещание? В вопросе ...
Министерство финансов РФ опубликовало для общественного обсуждения законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. (Он будет интересен тем, кому до выхода на пенсию еще далековато (то есть эт...
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд...
Довольно обширный перечень льгот для пенсионеров МВД включает в себя отдельную группу медицинских услуг, к числу которых можно отнести и привилегии, связанные с санаторно-курортным лечением, а также с проездо...
Продолжая рассказ о ведомственных привилегиях, на которые могу претендовать бывшие сотрудники МВД, сегодня хочется рассказать про налоговые и жилищные льготы, а также о единовременном пособии, выплачиваемом с...
Не секрет, что многие пенсионеры, работавшие до выхода на пенсию в том или ином ведомстве, имеют право на определённые льготы, о них мы и расскажем нескольких публикациях. На что может рассчитывать бывший сот...
Это знакомо студентам, "молодым специалистам" или тем, кто решил "начать жизнь с нуля" (иногда - вынужденно, из-за развода, например). Покинуть обжитые стены и перебраться в съемное жилье... самое скромное, п...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.