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Преклонный возраст: новый поворот
По инф. 3vozrast.ru   
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Что такое преклонный возраст? Пугающая старость? Седые волосы, трость, очки. Или достояние? Элегантность, стиль, достоинство, мудрость, накопленный опыт, наконец. То, чем по праву можно гордиться.

Продолжительность жизни сейчас явно увеличивается. В наше время все чаще можно встретить бодрых, красивых, одухотворенных и созидающих людей преклонного возраста, которых и стариками то назвать невозможно. Некоторые из них просто восхищают.

Можно выглядеть великолепно в 20 лет, очаровательно в 40 и неотразимо всю оставшуюся жизнь. Коко Шанель

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Этой женщине с лучистым взглядом 62 года. Сидни Джозеф. Работает моделью с 49 лет.

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Еще одной подиумной модели Кармен Делл Орефис исполнилось 82 года.

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Она работает и сейчас, а пришла в модную индустрию в 14 лет. За самую длительную работу в этом бизнесе Кармен Делл Орефис попала в Книгу рекордов Гиннесса. Интересен тот факт, что настоящий успех и всемирная слава к ней пришли только в зрелом возрасте, вместе с седыми волосами.

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Дафне Селф 83 года и она тоже модель со стажем и до сих пор очень востребована. Она успевает участвовать в дефиле, сниматься в глянце и в рекламных компаниях.

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Вот что говорит сама Дафна:

«Я думаю, что ботокс, подтяжка лица, увеличение груди и другое искусственное вмешательство – это пустая трата денег. В любом случае, я не могла себе это позволить и не печалюсь по этому поводу».

«Все должно быть естественным. Мой возраст, седина, морщины – это мой багаж, моя жизнь. И я не хочу этого менять».

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Жаклин Мердок сейчас 85 лет. Она с юности мечтала стать моделью и в 82 года ее мечта сбылась.

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Она стала лицом бренда Lanvin и все благодаря Ари Сет Коэну, автору проекта «Advanced Style», который ее случайно встретил на улице и попросил разрешения сфотографировать. Фотографию, размещенную в его блоге, и приметили сотрудники Lanvin.

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На страницах блога Ари Сет Коэна много фотографий людей преклонного возраста, не таких известных, как эти модели, но не менее красивых и стильных.

Еще одна известная, и, пожалуй, самая экстравагантная личность — Айрис Апфель. Дизайнер и основатель очень популярной в мире фирмы Old World Weavers по производству тканей. Сейчас Айрис 90 лет и она является лицом известного бренда профессиональной косметики М.А.С. В прошлом году, когда ей было 89, она создала для этой фирмы коллекцию декоративной косметики.

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Источник: 3vozrast.ru

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