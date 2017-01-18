Преклонный возраст: новый поворот

Что такое преклонный возраст? Пугающая старость? Седые волосы, трость, очки. Или достояние? Элегантность, стиль, достоинство, мудрость, накопленный опыт, наконец. То, чем по праву можно гордиться.

Продолжительность жизни сейчас явно увеличивается. В наше время все чаще можно встретить бодрых, красивых, одухотворенных и созидающих людей преклонного возраста, которых и стариками то назвать невозможно. Некоторые из них просто восхищают.

Можно выглядеть великолепно в 20 лет, очаровательно в 40 и неотразимо всю оставшуюся жизнь. Коко Шанель

Этой женщине с лучистым взглядом 62 года. Сидни Джозеф. Работает моделью с 49 лет.

Еще одной подиумной модели Кармен Делл Орефис исполнилось 82 года.

Она работает и сейчас, а пришла в модную индустрию в 14 лет. За самую длительную работу в этом бизнесе Кармен Делл Орефис попала в Книгу рекордов Гиннесса. Интересен тот факт, что настоящий успех и всемирная слава к ней пришли только в зрелом возрасте, вместе с седыми волосами.

Дафне Селф 83 года и она тоже модель со стажем и до сих пор очень востребована. Она успевает участвовать в дефиле, сниматься в глянце и в рекламных компаниях.

Вот что говорит сама Дафна:

«Я думаю, что ботокс, подтяжка лица, увеличение груди и другое искусственное вмешательство – это пустая трата денег. В любом случае, я не могла себе это позволить и не печалюсь по этому поводу».

«Все должно быть естественным. Мой возраст, седина, морщины – это мой багаж, моя жизнь. И я не хочу этого менять».

Жаклин Мердок сейчас 85 лет. Она с юности мечтала стать моделью и в 82 года ее мечта сбылась.

Она стала лицом бренда Lanvin и все благодаря Ари Сет Коэну, автору проекта «Advanced Style», который ее случайно встретил на улице и попросил разрешения сфотографировать. Фотографию, размещенную в его блоге, и приметили сотрудники Lanvin.

На страницах блога Ари Сет Коэна много фотографий людей преклонного возраста, не таких известных, как эти модели, но не менее красивых и стильных.

Еще одна известная, и, пожалуй, самая экстравагантная личность — Айрис Апфель. Дизайнер и основатель очень популярной в мире фирмы Old World Weavers по производству тканей. Сейчас Айрис 90 лет и она является лицом известного бренда профессиональной косметики М.А.С. В прошлом году, когда ей было 89, она создала для этой фирмы коллекцию декоративной косметики.

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Источник: 3vozrast.ru

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