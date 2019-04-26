Украина — накануне распада?

Указ о возможности для жителей ДНР и ЛНР стать россиянами уже назвали «паспортным этапом оккупации Донбасса».

Владимир Зеленский еще официально не провозглашен президентом, а мировые лидеры уже поспешили поздравить его с победой. Первым, спустя всего несколько часов после объявления национального экзит-пола (даже не результатов подсчета голосов), позвонил президент Польши Дуда, развязав этот мешок. Потом Макрон, Эрдоган, Себастьян Курц (канцлер Австрии), другие руководители стран ЕС, включая Туска, его главу. И вишенкой на торте — Дональд Трамп с заверениями, что США не оставят Украину, будут и дальше помогать ей, чтобы не сбилась с пути.

Однако не эти душевные поздравления европейских лидеров и Трампа особо волновали мировые СМИ и политиков. Интрига заключалась в том, поздравит ли нового президента Владимир Путин — ведь Россия законодательно определена Украиной в «агрессоры». Тему эту обгладывали со всех сторон, вспоминая неудачное путинское поздравление Виктора Януковича в 2004 г., когда затем случилась Оранжевая революция, плавно переросшая в третий тур президентских выборов, на котором, наконец, «победил» Виктор Ющенко. То есть сдержанность Кремля сводилась к тому, что следует дождаться окончательного подсчета голосов, а уж потом. Были и другие версии задумчивости московской власти: надо сначала посмотреть, что будет делать Зеленский. А то все предыдущие кандидаты почти клялись в верности России, покупали у нее газ по дешевке, а в итоге вон как все обернулось — Москву променяли на Брюссель и США, героев Отечественной (Ватутина, в частности, пытались свалить с пьедестала веревкой) — на Бандеру с Шухевичем и ветеранов запрещенной в России ОУН-УПА. А Верховная рада в экстренном порядке принимает закон про мову, в котором, якобы, русскому языку и вовсе не будет места.

И вот на таком фоне Путин, наконец, тоже поздравил Зеленского. Не дожидаясь официального провозглашения нового кандидата президентом. И поздравил, надо сказать, весьма оригинально. Издав Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Этими лицами оказались жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то есть «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Суть указа заключается в упрощенном порядке предоставления им российского гражданства. Озадачены все: МВД, МИД, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, высшие органы исполнительной власти субъектов страны.

«Гуманитарные цели» раздачи российских паспортов (у населения этих республик нет никаких прав, сказал Путин, объясняя появление такого Указа) означают, что на их жителей не будут распространяться требования для соискателей гражданства: проживание в России не менее пяти лет, а также экзамен по русскому языку. В своем пресс-релизе по поводу этого Указа МВД отметило: «Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию». Выходит, если уже «имеются все необходимые условия», значит, их готовили заранее, включая и завоз чистых паспортов.

Из пресс-релиза также следует, что «МВД обязано рассматривать их (жителей ЛНР и ДНР) заявления не дольше трех месяцев». Притом, что тысячи россиян из стран СНГ, соискателей гражданства, зачастую годами не могут его добиться. Но главное — получить российский паспорт жителям ДНР и ЛНР можно, не отказываясь от украинского. При этом надо знать, что на Украине по закону нельзя иметь двойное гражданство. Впрочем, как и в России. Однако, видимо, «подвешенный» статус непризнанных республик допускает подобное из «чисто гуманитарного характера». Со стороны Москвы, разумеется.

Впрочем, новый Указ Путина — это очередной шаг из его давних обещаний не бросать донбасских русскоязычных на произвол украинских властей. Он логично вытекает из Указа от 18 февраля 2017 г. «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». О том, что к такому шагу в Кремле готовились, свидетельствуют и поправки, внесенные Думой в закон «О гражданстве» в декабре прошлого года. Уже тогда на сайте Думы приводились слова спикера Вячеслава Володина: «В первую очередь, данные поправки позволят президенту... поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола Церкви и преследования верующих».

Уже после принятия поправок, за две недели до выборов президента Украины, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил СМИ, что «такой указ может быть подписан сразу после выборов, ....если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины». Видимо, в Кремле, послушав заявление Зеленского еще накануне второго тура голосования о том, что «Путин — враг» и не дождавшись никакого пророссийского конструктива даже в разговорном жанре, решили, что самое время запустить Указ в помощь соотечественникам в самопровозглашенных республиках. Замечу, что в ДНР, по некоторым данным, проживают более двух миллионов человек, в ЛНР — почти полтора миллиона. Российские паспорта к началу 2018 г. уже получили около 150 тысяч их жителей.

Кроме отеческой заботы Кремля о попранных Украиной правах населения этих республик, в документах властей РФ указывается, что такое решение поможет мигрантским программам по переселения в Россию соотечественников. Согласно этим программам, до 2025 г. предполагается принять из стран бывшего СССР от пяти до десяти миллионов человек. При этом население, например, Сибири неуклонно сокращается — и естественным образом (людям свойственно умирать), и оттоком его в центральные части страны. Впрочем, по оценкам многих экспертов, такое «поздравление» Зеленскому от Путина носит исключительно политический характер. Похоже, что противостояние с Киевом, вопреки послевыборным ожиданиям, снова накаляется.

Украинский МИД назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса «продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела». «Это новый „паспортный“ этап оккупации Донбасса», — заметил глава МИД Климкин в своем Твиттере. А Петр Порошенко назвал указ Путина шагом по подготовке «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». «Поблагодарил» Путина за «поздравление» и Владимир Зеленский, все еще пребывающий в подвешенном статусе, ожидая официального объявления ЦИКа и инаугурации. Впрочем, лично от него никаких слов не было, однако в его штабе заявили, что «Россия подтвердила свой статус агрессора и оккупанта», и призвали международное сообщество усилить санкционное давление на нее. По просьбе Киева Совбез ООН уже назначил срочное заседание на 25 апреля.

По мнению многих обозревателей, новый Указ Путина — прямая дорога к очередному витку конфронтации с Украиной, не исключено — военной. Однако, судя по всему, Кремль, издавая этот документ, преследовал другую, пока еще не столь очевидную, но реальную перспективу: неуемная уже послевыборная борьба Порошенко и его олигархата против Зеленского вполне может спровоцировать хаос в стране. Неспроста ведь самая респектабельная киевская газета «Зеркало недели» заказала после победы Зеленского одному из социологических институтов опрос жителей западной Украины: готовы ли они к провозглашению независимости их территории. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как выяснилось, предлагал Польше разделить Украину еще в 2014 г. С таким заявлением, как передает портал Onet, выступил на днях депутат польского парламента Славомир Нитрась. И его (Орбана) слова находят живой отклик у польских националистов.

К слову, венгры тихой сапой уже раздали десятки тысяч паспортов своим соотечественникам в Закарпатье. И это почему-то не стало для властей Украины поводом для срочного созыва ООН, как в случае с Россией сегодня. Секрет Полишинеля: послевоенные украинские границы многим зудят и многие хотели бы их пересмотреть — в Венгрии, Польше, Румынии, Болгарии. Кажется, сейчас на ловца и зверь бежит.

По инф. rosbalt.ru

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