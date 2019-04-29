Путин заверяет, что выдача паспортов в ЛНР и ДНР не скажется на российских пенсиях

Глава России Владимир Путин на саммите «Один пояс — один путь» в Китае оценил, во сколько обойдется разрешение получать российские паспорта жителям самопровозглашенных республик Донбасса. По словам главы государства, это 100 млрд руб., расходы растянут на несколько лет.

Потому, подчеркнул президент РФ, срыва соцобязательств перед гражданами России допущено не будет. «Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение — все будет исполнено», — цитирует Путина агентство.

Он исключил «серьезную нагрузку для российского бюджета» в связи со своим решением от 24 апреля (как известно, Путин подписал указ об упрощенном порядке принятия в гражданство проживающих на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей на третий день после выборов президента Украины). Путин также заявил, что Россия готова выписывать российские паспорта в упрощенном порядке и гражданам всей Украины.

По инф. rosbalt.ru

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