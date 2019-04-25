Жителям Донбасса станет легче стать гражданами России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. О том, что такой документ разрабатывается, сообщали СМИ со ссылкой на источники. Закон, предоставляющий президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта. Позволяется предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из стран, где происходят вооруженные конфликты и смена режима.

Согласно документу, жители этого региона могут подать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы МИД РФ. Также нужно предоставить удостоверение личности; документ, свидетельствующий о перемене фамилии (имени и (или) отчества); документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ. Рассмотрение заявлений осуществляется не более чем в течение трех месяцев со дня его подачи.

МИД и МВД РФ, а также ФСБ, Росгвардии и региональным властям поручено принять меры, направленные на реализацию указа.

Отметим, что в документе нет никакого упоминания о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках.

Помощник президента Владислав Сурков назвал решение Путина абсолютно справедливым и естественным шагом, а также «долгом России» перед говорящими и думающими по-русски людьми Донбасса, оказавшимися в крайне тяжелой ситуации из-за репрессивных действий Киева. Сурков считает, что с российскими паспортами эти люди будут чувствовать себя более защищенными, сообщает ТАСС.

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Обратиться с заявлением о получении российского паспорта жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут без отказа от действующего украинского гражданства. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», — отмечается в сообщении.

Заявление будут рассматривать до 3 месяцев.

По инф. rosbalt.ru

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