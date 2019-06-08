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Семья Бари Алибасова подаст в суд на производителя жидкости для прочистки труб
Ульяна АНТОНОВА   
08 Июня 2019 г.
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Семья продюсера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб, которым тот случайно отравился и попал в реанимацию.

Семья Бари Алибасова подаст в суд на производителя жидкости для прочистки труб

- Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск, - заявил представитель продюсера Вадим Горжанкин.

Известно, что производитель чистящего средства пока никак не прокомментировал заявление семьи.

Что касается состояния Алибасова, то накануне ему стало хуже. Врачи были вынуждены подключить продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких. Алибасов всё так же пребывает в медикаментозном сне, на данный момент его состояние стабильное.

Супруга продюсера тоже чувствует себя лучше. После госпитализации мужа Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала недомогание, врачи обнаружили у нее мерцательную аритмию. К счастью, госпитализация не потребовалась, сейчас Лидия Николаевна находится дома.

- Нет, это все не соответствует действительности. Никуда ее не госпитализировали и не планируют, — уточнил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

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