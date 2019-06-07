Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после госпитализации мужа

Бари Алибасов по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Сообщается, что накануне врачи погрузили его в медикаментозный сон, в котором продюсер пробудет минимум до утра.

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Пресс-секретарь группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, а дальше, добавил он, «решать будут врачи». Комментируя информацию о якобы грядущей трахеостомии, Горжанкин заявил, что ближайшем окружении продюсера об этом ничего не знают.



Также известно, что после госпитализации Алибасова его супруге, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, самой потребовалась помощь медиков. У 80-летней артистки врачи выявили мерцательную аритмию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на друга семьи, диетолога Марият Мухину.

По инф. rosbalt.ru

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