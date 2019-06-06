Бари Алибасов жив! Но лечение будет долгим

Многие издания вечером 5 июня сообщили, что музыкальный продюсер Бари Алибасов скончался после несчастного случая, произошедшего в его московской квартире. При этом телеканал 360 со ссылкой на пресс-секретаря знаменитости утверждает, что Алибасов жив.

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«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — заверил представитель артиста.



Напомним, пожилой продюсер случайно выпил средство для прочистки труб, приняв его за сок. Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин рассказывал, что у продюсера была диагностирована максимальная — четвертая — степень ожога желудка, однако он находился в сознании и дышал самостоятельно.



Слухи о смерти Алибасова напугали не только поклонников, но и членов его семьи. В частности, бывшая супруга продюсера Виктория Максимова была вынуждена лично проверять слухи, наводнившие интернет 5 июня. «Нет, это неправда, Слава Богу, он жив, сейчас проверили эту информацию, все хорошо», — рассказала РБК Максимова.



Позднее бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин сообщил новые сведения о здоровье Алибасова: «Состояние тяжелое... Три дня будут держать на обезболивающих, потом решать, что делать», — сказал певец. Он также подтвердил, что скорее всего Бари Каримовичу потребуется операция, но не уточнил - какая именно.

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