Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для прочистки труб

71-летний продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, но в настоящее время его состояние здоровья оценивается как хорошее. Как рассказал его сын, Бари Алибасов-младший, сейчас они ожидают результатов анализов.

Он также подтвердил информацию СМИ о том, что артист по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Однако, подчеркнул Алибасов-младший, сейчас здоровью отца ничего не угрожает.



Ранее СМИ сообщали, что Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для промывки труб. Некоторые источники утверждали, что артиста откачивали прямо около его дома, на подмогу к медикам выехала группа токсикологов, а затем пострадавшего отвезли в институт имени Склифосовского, и якобы его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По инф. rosbalt.ru

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ