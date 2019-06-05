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Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для прочистки труб
По инф. rosbalt.ru   
05 Июня 2019 г.
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71-летний продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, но в настоящее время его состояние здоровья оценивается как хорошее. Как рассказал его сын, Бари Алибасов-младший, сейчас они ожидают результатов анализов.

Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для прочистки труб

Он также подтвердил информацию СМИ о том, что артист по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Однако, подчеркнул Алибасов-младший, сейчас здоровью отца ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода после того, как по ошибке выпил жидкость для промывки труб. Некоторые источники утверждали, что артиста откачивали прямо около его дома, на подмогу к медикам выехала группа токсикологов, а затем пострадавшего отвезли в институт имени Склифосовского, и якобы его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По инф. rosbalt.ru

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