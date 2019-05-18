Путин хочет, чтобы свалки никому не мешали. Получится ли?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос размещения мусорных полигонов нужно решать с учетом мнения жителей. Об этом он заявил на форуме ОНФ на уходящей неделе. При этом глава государства выглядит не только "видным демократом", но и (совершенно случайно) человеком глубоко наивным - на глазах у публики не понимая, как свалки мусора связаны с городами...
«Вообще не очень понимаю, зачем создавать опять полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов», — цитирует слова Путина ТАСС.
Путин пообещал поговорить с руководителем Архангельской области Игорем Орловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», — добавил он.
Ранее сообщалось о планах по строительству экотехнопарка «Шиес» на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В Архангельской области проходили митинги против строительства полигона.
Напомним, что на уходящей же неделе, благодаря вмешательству Путина сделана попытка ввести в конструктивное русло конфликт в Екатеринбурге, где местное население активно сопротивляется строительству храма в парковой зоне. И тоже: президент вдруг начал акценитровать внимание региональных бюрократов на том, что "к народу прислушиваться надо". К чему они, естественно не привыкли (а привыкли чутко прислушиваться к малейшему шороху "сверху", из Кремля). Можно, наверное, только порадоваться этой "новации" - когда, почти посли двух десятилетий "закручивания гаек", из Москвы вдруг начнут "прививать демократию на местах". Только вот в чем проблема: наместникам государевым (а именно таковы на сей день губернаторы регионов) предстоит ведь отвечать на конкретные вопросы живущих на земле людей... Если дело дойдет до серьезного разговора - пустыми словами не отделаешься.
Взять вот хоть непонятный (на словах) Владимиру Владимировичу вопрос: "Зачем создавать опять полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов?" Ответить на этот вопрос может, на самом деле, любой старшеклассник, знающий основы экономической географии:
— Мусорные свалки распологают недалеко от населенных пунктов не "зачем", а "почему": потому что мусор создается в городах, горожанами;
— А также потому что именно вблизи городов проходят автомобильные и железные дороги (инфраструктура вывоза мусора);
— А если вывозить мусор куда-то очень далеко (за Полярный Круг, условно говоря) — то потребуется строительство новых дорог, а также многократно вырастет тариф на вывоз этого самого мусора, что не выдержат бюджеты семей (да и долго это, дороги на свалки строить).
Вот и весь ответ на столь непонятный руководителю страны вопрос. А как же другие страны живут? Ну, те страны, кто победнее и понедотепистей - те, как и Россия, задыхаются в отходах, это проблема многих государств. А те, кто побогаче и попредприимчивей - решают проблему на уровне экономики, превращая отходы в доходы. Например, как это делается в Швеции.
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