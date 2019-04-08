В Архангельской области продолжается противостояние мусорной "мега-свалке"

В Сыктывкаре накануне прошел массовый митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес и повышения тарифа на вывоз отходов. Как сообщает «7×7», ссылаясь на данные организаторов от КПРФ, в акции приняли участие до 3 тыс. человек.

Член правления межрегиональной организации «Комитет защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий рассказал собравшимся, как активисты приостановили подвоз топлива для строительства полигона на Шиесе, про конфликт в ночь на 15 марта и о задержаниях активистов.

По мнению гражданского активиста Станислава Штралера, строительство полигона на станции Шиес стало возможно из-за того, что местные власти прельстились «большими деньгами»: «Губернатор [Архангельской области Игорь] Орлов недавно сказал о том, что он не откажется от больших миллиардов тех денег, которые ему Москва предоставила для того, чтобы он их использовал. Но при этом отдал свою область под большую, здоровенную мусорку».

Руководитель организации «Экологи Коми» Нина Ананина рассказала о последствиях хранения запакованных в полиэтилен отходов на Шиесе: Что происходит с обычным полиэтиленом, если он периодически замораживается, находится в агрессивной среде? Он трескается. К чему это приводит? Помимо того, что возникает мерзкая, отвратительная, вонючая жидкость, которая убьет водоток, там возникает так называемый свалочный газ. Это метан, который крайне взрывоопасен. Три тысячи гектаров будет под этой помойкой. Если там что-нибудь тихонечко начнет тлеть, это будет не просто так: загорелось и потухло. Это так рванет, что нам мало не покажется!»

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов поблагодарил собравшихся за то, что они пришли: «Это говорит, что гражданское общество, которое 20 лет втаптывается в землю Путиным и его кавалерией, наконец-то возрождается в нашей республике! Спасибо вам всем». По его словам, политику в Коми описывают три слова: «депопуляция, деиндустриализация и деградация».

Резолюцию митинга зачитал первый секретарь сыктывкарского горкома КПРФ Илья Богданов. В нее вошли такие требования: отправить в отставку президента России Владимира Путина и правительство, выразить недоверие губернатору Архангельской области Игорю Орлову и главе Коми Сергею Гапликову, принять «закон Олега Михайлова» о запрете ввоза мусора на территорию республики из других регионов и остановить строительство полигона на станции Шиес. Богданов предложил добавить в резолюцию требование провести межрегиональный референдум о необходимости полигона, если до 1 мая власти не прекратят стройку.

После окончания митинга в 14:20 Михайлов предложил передать резолюцию лично в руки Гапликову и позвал всех желающих присоединиться. Около 500 человек с флагами и лозунгами прошли от Мичуринского парка до Стефановской площади к дверям администрации главы Коми. Двери в администрацию оказались закрыты, Михайлов оставил документ в дверных ручках. Митингующие начали скандировать «Позор!» и «В отставку!». Когда полицейские отвели Михайлова от крыльца, люди начали кричать «Руки прочь!». Через несколько минут депутата отпустили и люди разошлись.

По инф. rosbalt.ru

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