Уральская столица вдруг стала оплотом демократии. Президент ведь дал команду!

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что уже в понедельник станут известные новые места под возрождаемый Екатеринбургской епархией храм. Решение выстроить его на месте сквера у Театра драмы в Екатеринбурге вызвало массовый протест, противостояние горожан и спортсменов, а через день — десятки задержаний протестующих ОМОНом.

Куйвашев назвал строительство церкви «абсолютно благим делом». Он посетовал, что место, выбранное строителями, разъединило людей, и допустил, что к этому могли привести «ошибки», допущенные властью и им лично и нужно приложить усилия, чтобы их исправить.

Губернатор подчеркнул, что жителям Екатеринбурга нужны и храм, и сквер. «И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы…» — заявил он.

По словам главы региона, 20 мая в СМИ и на сайтах областной и городской администрации появится список возможных мест для строительства храма святой Екатерины. Кроме спорного сквера «это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», отметил Куйвашев.

Он также предложил жителям предлагать свои места, подходящие для воздвижения церковного здания.

Напомним, что накануне с предложение уладить конфликт выяснением мнений горожан предложил президент Владимир Путин (правда, он почему-то адресовал вопрос "жителям микрорайона", тогда как речь идет о центре уральской столицы, но за здравую мысль и за обуздание амбиций начальства спасибо, конечно).

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Все активисты, пришедшие на встречу с екатеринбургским мэром Александром Высокинским, единогласно высказались за референдум по скверу у Театра драмы. Об этом сообщил шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Горожане пытаются спасти зеленые насаждения от уничтожения: ранее в этом месте было согласовано строительство храма, но после нескольких дней протеста проект приостановили.

Сам мэр предложил провести «опрос с элементами референдума», чем вызвал только смех в зале.

По оценке Высокинского, проведение опроса оценивается в 8-15 млн руб., тогда как референдума — как минимум 120 млн.

В итоге мэр заявил, что расскажет о сегодняшнем обсуждении депутатам гордумы и постарается склонить их к выдаче разрешения на референдум.

Добавим, на встрече с Высокинским общественники также предложили убрать из сквера экстренно выросший там строительный забор.

Тем временем суды стали снижать срок ареста протестующим, задержанным на месте противостояния с крепкими сторонниками строительства храма и с омоновцами. Так, одному активисту пять суток ареста заменили тремя сутками.

По инф. rosbalt.ru

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