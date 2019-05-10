Демография в России: число рожденных продолжает падать. Но правительство верит в лучшее...

В первом квартале 2019 года Росстат зафиксировал рост рождаемости только в трех из 85 российских регионов — Магаданской области, Москве и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По ее словам, в целом по стране рождаемость с января по март по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилась на 9,1%.

Голикова также призвала региональные власти самостоятельно принимать дополнительные меры по повышению рождаемости, не ограничиваясь федеральными программами.

Ранее вице-премьер говорила, что правительство рассчитывает на смену естественной убыли населения приростом его численности в 2023-2024 годах.

Одновременно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению девяти национальных целей развития России. Документ рассчитан до 2024 года и опубликован на сайте российского правительства.

Правительство запланировало сделать устойчивым рост населения, повысить продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), обеспечить рост реальных доходов и вдвое снизить уровень бедности.

Заметим, что демографическая ситуация в России - одна из сложнейших проблем (в частности, ею оправдывают такую непопулярную меру как повышение пенсионного возраста - мол, в стране не хватает рабочих рук). Но если с повышением продолжительности жизни планы нынешних властей представляются вполне реальными (да, все-таки развитие медицины делает долгую жизнь более реальной - особенно, если не злоупотреблять алкоголем и нормально питаться), то вот с рождаемостью все гораздо проблематичней. Ведь чтобы молодежь обзаводилась ребятишками - она должна видеть у страны какие-то экономические перспективы: что будет работа, достойно оплачиваемая - чтобы и на содержание детей хватало, и на жизнь. А вот с экономикой у нынешних властей все проблематично. Не работает государственно-монополистический капитализм на развитие - а только усугубляет разрыв между богатыми и бедными.

Polit.ru

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