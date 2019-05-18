В американской Алабаме введены суровые наказания за аборты

Губернатор Алабамы Кэй Айви подписала принятый сенаторами штата закон, по которому запрещаются все аборты кроме необходимых для спасения жизни матери.

Этот закон противоречит прецедентному решению Верховного суда США от 1973 года, утверждающему право на аборт на федеральном уровне.

В Алабаме аборты будут вне закона даже в том случае, если причиной беременности стало изнасилование или инцест. Наказывать за аборт будут медиков, которым грозит до 99 лет тюрьмы. Женщины, сделавшие аборт, к ответственности привлекаться не будут.

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Напомним, в России проблема многочисленных абортов стоит очень остро (в прошлом году был нерожден каждый четвертый зачатый ребенок!), но до запрета до них, будем надеяться, не дойдет - гораздо важнее заниматься профилактикой нежелательных беременностей и поднимать экономику, чтобы воспитание детей не становилось тяжкой обузой для молодых матерей. Но тут важно понять разницу с Алабамой: если в РФ аборты обсуждаются в связи с отвратительной демографической ситуацией, то в этом штате США доминируют взгляды чисто религиозные. Даденая Богом жизнь - не может быть отнята человеком, считают "бездуховные американцы" (не все, конечно, просто этот южный штат - самая что ни на есть глубинка и оплот консервативных ценностей).

По инф. rosbalt.ru

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