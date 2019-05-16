Аборты: в прошлом году могло родиться на свет на четверть малышей больше

В 2018 году в РФ зарегистрировано более 560 тыс. абортов. Это примерно треть от рожденных в прошлом году детей. Цифры, как сообщает РИА Новости, привела уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на съезде региональных детских омбудсменов.

По ее словам, согласно Росстату, рождаемость в стране в прошло году достигла 1,5 млн детей. При этом количество абортов — 567 тыс. То есть третья часть от количества рожденных детей так не появилась на свет. «Это целое поколение», — констатировала Кузнецова.

Она также напомнила, что показатели смертности в РФ в последнее время в разы превышают цифры рождаемости. Так, в 2016 году количество умерших превышало родившихся чуть более чем на 2 тыс. человек, а в 2018-м этот показатель вырос в разы. Самые плохие цифры — в Нижегородской области и Подмосковье (более 15 тыс) и в Воронежской области (12 тыс).

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Стоит напомнить, что Россия переживает демографический кризис. Правительство пытается предпринимать меры по стимулированию рождаемости (а она падает) - ведь от этого зависит будущее страны, ее экономика (меньше рабочих рук - труднее выполнять социальные обязательства перед гражданами). Но, кроме экономического аспекта, здесь есть и моральная и образовательная сторона дела: по-прежнему невысокий уровень сексуальной грамотности молодежи (как ни странно, ведь в наш информированный век так просто узнать "как это делается"). Давайте не будем предаваться ханжеству и назовем вещи своими именами: множество беременностей происходят "по залёту" у совсем молодых девчонок. Про это даже целое ток-шоу на телевидении снято. Мы - тоже в ответе за здравый смысл и ответственность своих внучек и правнучек!



По инф. rosbalt.ru

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