«Одаренных ребят достаточно»: что наставники думают о новом сезоне «Голоса»?

Съёмки нового сезона полюбившегося многим россиянам шоу «Голос» начались 27 августа. Среди опытных наставников – Константина Меладзе, Сергея Шнурова и Полины Гагариной – появился новичок Валерий Сюткин. Любопытно посмотреть, смогут ли наставники найти действительно талантливых артистов среди новых участников шоу.

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В восьмом сезоне «Голоса» бывший лидер группы «Браво» Валерий Сюткин выступает в качестве дебютанта. Однако он сразу же заметил, что влился в коллектив быстро и безо всяких проблем, ведь все его коллеги «с чувством юмора». Но и от духа конкуренции никуда уйти не получится, так что Сюткин намерен собрать достойную команду. Артист отмечает, что с продюсерской работой он не особо знаком, но не откажется быть полезным кому-нибудь из участников «Голоса».



Рок-музыкант Сергей Шнуров уже успел засветиться в одном из сезонов шоу, так что особо волноваться ему не о чем. К тому же, многие зрители посчитали артиста лучшим представителем жюри всех времён, а его ученикам даже удалось добраться до финала.



Сам Шнуров честно признаётся – удивлять он не собирается. Это у артиста как-то само получается, ведь он всегда «находится в приподнятом настроении». «Наставники будут заимствовать мои старые приемы, они же не знают, что у меня есть новые», — шутливо заметил Шнуров.



Полина Гагарина оказалась одним из наставников в 2017 году, а потом на целый год оставила это шоу ради своей недавно родившейся дочки. Теперь малышка подросла, так что певица решила вновь набрать команду настоящих талантов. Гагарина сразу же заявила, что заставит всю свою команду заниматься спортом, ведь «выносливость и дыхание» очень важны для артиста. «Для певца важно быть в хорошей форме, чтобы по-настоящему жечь на сцене», – считает Полина.



Константин Меладзе обладает особым статусом среди всех наставников, ведь именно его ученик Петр Захаров стал победителем седьмого сезона «Голоса». Парень продолжает работать с композитором, а Меладзе не против и в этот раз найти себе талантливых ребят.



В то же время музыкант признаётся, что он не очень любит, когда на конкурсах поют его песни. Так на артиста лишь падает дополнительная нагрузка, а она ему ни к чему. Да и сам Меладзе «подустал» от своего репертуара, так что будет пытаться обходить его стороной. «Уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничем не хуже предыдущих, – заявляет артист, – Одаренных ребят достаточно».

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