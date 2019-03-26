«Я за культ»: что творят Шнуров и Макаревич в совете по культуре

Своими идеями с советом по культуре власти сами загнали себя в ловушку. Сначала они дали трибуну известному своими нетерпимыми высказываниями Андрею Макаревичу, потом место в совете получил не менее скандальный Сергей Шнуров, а теперь власти пожинают плоды такой свободной раздачи кресел. Шнуров резко потребовал разогнать всё Министерство культуры, а Макаревич прямо во время слушаний нарисовал свинью с издевательской надписью.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров мелочиться не любит. Он нередко критиковал власть с помощью своих стихотворений, а теперь вот, когда вошёл в состав общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, решил пойти ва-банк. На слушании законопроекта «О культуре» Шнуров заявил, что необходимо распустить весь Минкульт.

Вот так просто и без прелюдий музыкант решил словом уничтожить целое министерство. По его словам, подобных ведомств в «нормальных» государствах нет, так что необходимо разогнать всех. «Избранники далеки от народа, а я — нет», – подчеркнул артист.

Ну, теперь властям поздно жаловаться, сами напросились. Такое странное желание выслушать упрёки в свой адрес высказывала ещё глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Она уверенно утверждала, что новые люди в общественном совете мыслят независимо, так что они смогут предложить свои «смелые и оригинальные» идеи о культуре и жизни России. У Шнурова достаточно смело получилось?

Макаревич решил не заходить так далеко, но всё-таки немного взбудоражил культурный комитет. Прямо в ходе парламентских слушаний в Госдуме лидер группы «Машина времени» нарисовал свинью в очках с надписью «Я за культуру». Позже он закрасил часть надписи, так что остался лишь обрывок фразы: «Я за культ».

Посмеяться он решил над Минкультом или просто из-за скуки рисовать начал, Макаревич так и не пояснил. Он лишь заметил, что журналисты с ума сошли, ведь они должны освещать сами обсуждения с собрания, а не «заглядывать в чужие записные книжки». Но в самой Госдуме такому рисунку не очень обрадовались, хотя и против него особо не сказали.

К слову, выгнать того же Шнурова могут в любой момент, хотя бы потому что он известный матершинник. Об этом рассказала Елена Драпеко, зампредседателя культурного комитета. По её словам, сам Шнуров просто-напросто «не знает о системе, которая существует в Российской Федерации для регулирования вопросов культуры».

А включили его в состав совета только ради оппозиционных суждений. Его несогласие поможет выявить «слабости и недостатки» культурных решений в России. Идея может и здравая, но будут ли Шнурова или ему подобных слушать? Драпеко сама отметила, что «Совет — это же не государственный орган», да и советоваться можно даже с самим «папой Римским» – разницы никакой. С таким отношением вызывает сомнение попытка культурного комитета адекватно отреагировать на критику в свой адрес. По крайней мере, весёлыми новостями нас подобные споры ещё порадуют.

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