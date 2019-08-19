Валерий Сюткин беспокоится о "лайкозависимой" молодёжи

В одном из недавних интервью бывший солист группы "Браво" Валерий Сюткин поделился своими соображениями по поводу мерила современной популярности. По словам певца, он вовсе не считает себя занудой, и полностью уверен, что от современных технологий уже нельзя отказаться. Но в то же время его беспокоит то, какую огромную роль играют "лайки" в социальных сетях.

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По словам Сюткина, раньше, чтобы добиться популярности, приходилось очень много работать, в том числе и над собой. Например, Юрий Башмет репетировал целыми днями, а Паганини вообще рос в очень сложной обстановке, но благодаря своим стараниям смог стать выдающимся музыкантом. А нынешняя молодёжь хочет быть похожа на тех, у кого много лайков, но это не гарантирует, что кумиры из соцсетей являются достойными примерами для подражания. Как считает артист, это создаёт очень много "однодневных героев" и, чтобы стать популярным, "нужно стать и бессовестным".



С этим мнением согласны многие люди старшего поколения, в то время как их внуки не обращают внимания на подобные нравоучения. Ведь в интернете, как и в жизни, каждый видит то, что хочет видеть. А вы что думаете по этому поводу?

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